Minería
UGT FICA Córdoba exige que la fundición del estaño del Guadiato se ubique en la provincia
El sindicato respalda la apertura de la mina de Oropesa, pero rechaza que el valor añadido y la transformación industrial se trasladen fuera de Andalucía
La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) en Córdoba ha mostrado su apoyo al desarrollo y apertura de la mina de estaño Oropesa, ubicada en el término municipal de Fuente Obejuna, pero ha exigido que la industrialización íntegra del proyecto se realice en el Guadiato y no fuera de Andalucía.
El secretario general de UGT FICA Córdoba, Pedro Téllez, ha calificado la iniciativa como "un proyecto estratégico" que puede suponer un importante revulsivo económico y social para la comarca y el conjunto de la provincia, destacando la inversión prevista de más de 84 millones de euros y la creación estimada de hasta 200 empleos directos durante la fase de explotación, además de los picos de contratación en la construcción, explica el sindicato en una nota de prensa.
Rechazo a la deslocalización industrial
No obstante, el sindicato ha expresado su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que la fundición del estaño se ubique en Robledollano (Cáceres), a más de 200 kilómetros del yacimiento.
Téllez considera "inaceptable" que la transformación industrial del mineral y la generación de mayor valor añadido, empleo estable y conocimiento técnico se trasladen a otra comunidad autónoma, mientras Andalucía asume el impacto ambiental y territorial de la explotación.
"La minería del siglo XXI debe ir acompañada de industrialización, transformación local y cadenas de valor completas, y no limitarse a la mera extracción de materias primas", ha señalado el dirigente sindical.
Petición a la Junta y a la empresa promotora
UGT FICA Córdoba solicitará a la Junta de Andalucía y a las administraciones implicadas que la fundición y transformación del estaño se instalen en la comarca del Guadiato, preferentemente cerca de la zona de extracción.
Asimismo, el sindicato pedirá que el apoyo institucional al proyecto esté condicionado a que se garantice retorno económico, empleo industrial y riqueza en el territorio, e instará a la empresa promotora, Elementos Ltd., a apostar por un modelo de desarrollo "justo, sostenible y territorialmente equilibrado".
Téllez ha concluido que "Andalucía no puede volver a ser únicamente proveedora de recursos mientras otros territorios se quedan con la industria, el empleo cualificado y los beneficios", defendiendo un modelo productivo que permita generar hasta 500 puestos de trabajo directos en una de las zonas más castigadas por el desempleo en la provincia.
