UGT FICA Córdoba exige que la fundición del estaño del Guadiato se ubique en la provincia

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) en Córdoba ha mostrado su apoyo al desarrollo y apertura de la mina de estaño Oropesa, ubicada en el término municipal de Fuente Obejuna, pero ha exigido que la industrialización íntegra del proyecto se realice en el Guadiato y no fuera de Andalucía.

El secretario general de UGT FICA Córdoba, Pedro Téllez, ha calificado la iniciativa como "un proyecto estratégico" que puede suponer un importante revulsivo económico y social para la comarca y el conjunto de la provincia, destacando la inversión prevista de más de 84 millones de euros y la creación estimada de hasta 200 empleos directos durante la fase de explotación, además de los picos de contratación en la construcción, explica el sindicato en una nota de prensa.

Rechazo a la deslocalización industrial

No obstante, el sindicato ha expresado su "profunda preocupación" ante la posibilidad de que la fundición del estaño se ubique en Robledollano (Cáceres), a más de 200 kilómetros del yacimiento.

Téllez considera "inaceptable" que la transformación industrial del mineral y la generación de mayor valor añadido, empleo estable y conocimiento técnico se trasladen a otra comunidad autónoma, mientras Andalucía asume el impacto ambiental y territorial de la explotación.

"La minería del siglo XXI debe ir acompañada de industrialización, transformación local y cadenas de valor completas, y no limitarse a la mera extracción de materias primas", ha señalado el dirigente sindical.

Petición a la Junta y a la empresa promotora

UGT FICA Córdoba solicitará a la Junta de Andalucía y a las administraciones implicadas que la fundición y transformación del estaño se instalen en la comarca del Guadiato, preferentemente cerca de la zona de extracción.

Asimismo, el sindicato pedirá que el apoyo institucional al proyecto esté condicionado a que se garantice retorno económico, empleo industrial y riqueza en el territorio, e instará a la empresa promotora, Elementos Ltd., a apostar por un modelo de desarrollo "justo, sostenible y territorialmente equilibrado".

Téllez ha concluido que "Andalucía no puede volver a ser únicamente proveedora de recursos mientras otros territorios se quedan con la industria, el empleo cualificado y los beneficios", defendiendo un modelo productivo que permita generar hasta 500 puestos de trabajo directos en una de las zonas más castigadas por el desempleo en la provincia.