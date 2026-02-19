Un medio ambiente rural vinculado a la agricultura

«La sostenibilidad tiene que ser ambiental, económica y social». Con esta frase, pronunciada por Amanda García, vicerrectora de Campus Sostenible de la Universidad de Córdoba, dio comienzo la primera sesión de debate del foro Córdoba Conecta, organizado por Diario CÓRDOBA y dedicado en esta ocasión al municipalismo provincial. En la mesa redonda, centrada en la sostenibilidad en el ámbito local, participaron los alcaldes de Pozoblanco, Santiago Cabello; Palma del Río, Matilde Esteo; Cañete de las Torres, Félix Romero, y Villanueva de Córdoba, Isaac Reyes.

Santiago Cabello. / Manuel Murillo / Manuel Murillo

Pozoblanco: agua, electricidad, reciclaje y entorno rural

En Pozoblanco la sostenibilidad se ha centrado en cuatro pilares: agua, electricidad, reciclaje y entorno rural. Cabello explicó que el municipio cuenta desde hace años con un convenio para gestionar el ciclo integral del agua. En materia de consumo eléctrico, Pozoblanco ha renovado recientemente el 70% de sus luminarias para sustituirlas con tecnología led y han instalado varios puntos de recarga para vehículos eléctricos.

El reciclaje esta localidad de Los Pedroches incluye novedades como la recogida de enseres a domicilio, la renovación del punto limpio, un área para reciclaje de vidrio dedicada al canal Horeca y hasta un servicio para atender las demandas de empresarios. Para Santiago Cabello los proyectos ambientales más destacados son El Dehesafío, «para mantener y regenerar la dehesa con siembra de encinas por parte de personas con discapacidad», y un programa «muy bonito y ambicioso para el uso de aguas regeneradas» en un campo de golf.

Matilde Esteo. / Manuel Murillo / Manuel Murillo

Palma del Río: con una concejalía propia para Agricultura

Matilde Esteo, por su parte, declaró que «Palma del Río en poco tiempo ha hecho una importante apuesta por la sostenibilidad». Nada más llegar a la Alcaldía en el año 2023, decidió crear una concejalía exclusiva para la Agricultura directamente relacionada con el área ambiental. Gracias a eso se han puesto en marcha proyectos relacionados con la economía circular o el compostaje, «que está llegando a muchos hogares».

El Ayuntamiento palmeño también trabaja para fomentar la innovación vinculada al campo, especialmente en el mundo de los cítricos. «Valoramos el agua y optimizamos nuestro principal recurso, que ahora mismo tenemos en abundancia pero antes lo hemos pasado muy mal», dijo.

Félix Romero. / Manuel Murillo / Manuel Murillo

Cañete de las Torres: el proyecto Villa Botánica

Para Félix Romero, lo importante de la sostenibilidad en el ámbito municipal es «saber dónde está cada uno situado», puesto que «estamos rodeados de máquinas que fabrican oxígeno, en medio de unos bosques ordenados». El primer edil aportó una visión del medio ambiente muy ligado a la agricultura.

Como ejemplo de las acciones ambientales desarrolladas en Cañete de las Torres, el regidor recordó la instalación de Villa Botánica, que no es otra cosa que «poner árboles y flores en calles con temáticas diferentes. Es el concepto de jardín botánico en un pueblo, algo que fuera algo educativo y saludable».

Isaac Reyes. / Manuel Murillo / Manuel Murillo

Villanueva de Córdoba: el nuevo cinturón verde

Isaac Reyes abundó en la importancia de la dehesa para su municipio. Villanueva de Córdoba puso en marcha el año pasado un proyecto con una subvención estatal para el desarrollo de la economía circular en un paisaje rodeado de encinas. Para Reyes, la dehesa es «un modelo perfecto y ejemplar de la economía circular, porque en nuestra tierra se ha sabido reutilizar todo lo que se ha podido, lo que ha permitido desarrollar un modelo rentable, que ha permitido mantener el entorno en las condiciones en que nos encontramos».

Sus proyectos más destacados tienen que ver con la regeneración de un cinturón verde urbano que «va a cohesionar lo rural y o urbano». Justo al lado ya se ha construido un parque para atletismo y una pista hípica.