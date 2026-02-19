Unas jornadas formarán a pymes y autónomos en la contratación pública en Puente Genil

El concejal delegado de Presidencia, Desarrollo Económico, Empleo y Patrimonio, Javier Villafranca, y el presidente de Asojem (Asociación de Empresarios de Puente Genil), Manuel Martos, han presentado este jueves en el Ayuntamiento de Puente Genil las primeras Jornadas de Contratación Pública Claves para la participación de autónomos/as y pymes, que se celebrarán el próximo 12 de marzo en la Biblioteca Municipal Ricardo Molina.

Durante la rueda de prensa, Villafranca ha explicado que "una de las líneas más importantes de este equipo de gobierno es la apuesta indudable por la formación, ya que somos conscientes de que en un mundo globalizado, la formación es imprescindible para conseguir logros en el ámbito de la empresa y el desarrollo económico, por eso hemos conseguido hacer de Puente Genil una ciudad universitaria con el convenio con la Universidad de Córdoba para la creación del Cudt, de conveniar la instalación en la localidad de un nodo tecnológico y, dentro de esa misma línea, estamos apostando por la formación de los empresarios".

El edil señaló que "hay muchas empresas de Puente Genil que están concurriendo a los recursos públicos, pero también hay otras muchas que no lo están haciendo, perdiendo así oportunidades muy interesantes". Es ahí donde Egemasa (Empresa de Servicios y Gestión Medioambiental de Puente Genil) y Asojem van a llevar a cabo esta actividad formativa, ya que "Egemasa está licitando, aproximadamente, un millón y medio de euros todos los años y, aunque la mitad de ese dinero se está quedando en Puente Genil, no ocurre así con la otra mitad, por eso queremos que nuestros empresarios conozcan las herramientas de que disponen, para poder tener ventaja competitiva y poder optar a esos contratos igual que lo hacen otros".

Evitar las licitaciones desiertas

Por su parte, Manuel Martos, presidente de Asojem, indicó que "el objetivo es que no haya licitaciones que se queden desiertas y, en el caso específico de Egemasa, que los empresarios locales tengan todas las herramientas a su alcance para poder optar a las mismas".

"Es verdad que hay contratos de una cuantía que no es interesante para las grandes empresas, y ahí los autónomos y pymes pueden entrar sin una competencia brutal, y deben hacerlo para el crecimiento de la economía local", dijo Martos, quien apuntó que las jornadas van a ser muy prácticas, "conociendo el proceso desde el inicio".

"La formación y el hecho de contar con herramientas es clave para que nuestras empresas estén preparadas, algo que redundará en su crecimiento y en la generación de empleo en la localidad", recalcó el presidente de Asojem, precisando que de los 148 asociados que tenemos, en torno a un 20% licita, siendo en su mayoría grandes empresas, por lo que el objetivo de esta jornada es animar al resto para que se sume a la participación en estos procesos.

El programa

La jornada se abrirá con la primera ponencia, a cargo de VanBeveren abogados y consultores, y la intervención de Jesús Mesa, que hablará sobre Las claves de la Ley 9/2017 (LCSP) para empresas: cómo licitar con éxito. Posteriormente, habrá un café networking y la segunda ponencia, que llevará por título Contratar con Egemasa: procesos, racionalización y herramientas, a cargo de Manuel Llerendi y Aitor Rodríguez. Las inscripciones serán gratuitas, escaneando el QR del cartel anunciador, hasta completar aforo.