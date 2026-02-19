Historias de superación para educar en valores

El Teatro El Silo de Pozoblanco se ha llenado este jueves con cerca de 800 jóvenes procedentes de distintos municipios de Los Pedroches para participar en el séptimo Congreso Educando en Valores, una iniciativa ya consolidada en la comarca que apuesta por la formación emocional, la convivencia y el desarrollo personal de adolescentes y familias.

El encuentro ha reunido a estudiantes de localidades como Dos Torres, El Viso, Hinojosa del Duque y Villanueva de Córdoba, además del municipio anfitrión. La jornada matinal ha estado centrada en el alumnado, mientras que por la tarde se ha celebrado, por primera vez, una sesión dirigida a familias y docentes bajo el título Valores que Unen.

Asistentes al Congreso Educando en Valores. / Rafael Sánchez

Superación y resiliencia

Uno de los testimonios más destacados ha sido el del comunicador Fernando Díaz de la Guardia con amplia trayectoria en televisión, actualmente vinculado a Canal Sur, que compartió su experiencia tras sufrir el síndrome de RamsayHunt, una enfermedad rara que le provocó una parálisis facial. Tras verse obligado a dejar su trabajo en Mediaset España, inició un proyecto motivacional en teatros y auditorios llamado Imbatibles, donde entrevista a personas que han afrontado la adversidad con actitud inspiradora. Durante su intervención, subrayó la importancia de diferenciar entre "problemas" y "circunstancias", invitando a los jóvenes a vivir de forma consciente y a reenfocar las dificultades cotidianas desde una perspectiva positiva.

Fernando Díaz de la Guardia. / Rafael Sánchez

El congreso ha abordado cuestiones clave que afectan a la juventud actual. El educador social Antonio Chamorro habló sobre buenos tratos, habilidades sociales y la soledad no deseada en adolescentes. Por su parte, el ponente Juan José Cuevas centró su intervención en el uso responsable de las tecnologías y la inteligencia artificial, destacando la necesidad de educar en valores también en el entorno digital.

Participantes en el Congreso Educando en Valores, con el alcalde, Santiago Cabello. / Rafael Sánchez

La música y las relaciones sanas

La sexóloga Marina José Endes y el cantante Luis Muñoz ofrecieron una ponencia conjunta sobre la influencia de la música y los mensajes sexuales en la construcción de relaciones sanas, alertando de la distorsión que ciertos contenidos pueden generar en la percepción del sexo y las relaciones afectivas.

Asimismo, la psicóloga Laura Aguirre profundizó en el fenómeno del bullying, analizando sus efectos desde el punto de vista neurológico y apelando a la responsabilidad colectiva -víctimas, agresores y observadores- para frenar este tipo de conductas.

Normas y convivencia familiar

La sesión de la tarde ha estado enfocada a las familias con el abordaje de temáticas como la convivencia familiar, la educación y el establecimiento de normas o límites desde el acompañamiento afectuoso. De igual modo, se han valorado diferentes modelos educativos y su eficacia en momentos de proliferación de nuevas formas de educación.

No obstante, el principal eje temático ha estado en cómo saber acompañar a los jóvenes en el procedimiento de crecimiento, madurez y aprendizaje.

Para ello, se ha contado con ponentes que ya han trabajado en la jornada de mañana con el alumnado y con nuevas incorporaciones como Pedro García Aguado, que se ha sumado en unas intervenciones que no han dejado de lado las nuevas tecnologías y cómo afrontar los problemas que plantean siempre en el contexto educativo de los jóvenes.