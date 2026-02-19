Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desarrollo económico y gastronomía

Hinojosa del Duque reunirá a 30 productores de toda España en su cuarta Feria del Queso

El evento, ya consolidado en Los Pedroches, impulsa la proyección nacional del sector lácteo y el camino hacia una futura denominación de origen

Presentación de la Feria del Queso en Hinojosa del Duque.

Presentación de la Feria del Queso en Hinojosa del Duque. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Hinojosa del Duque volverá a convertir el Pabellón El Pilar en el epicentro nacional del sector lácteo con la celebración de la cuarta Feria del Queso, que reunirá a 30 productores y maestros artesanos procedentes de distintos puntos de España.

La presentación del evento ha contado con la participación del alcalde, Matías González, junto a los concejales Agustín Romera, Santiago Jesús Aranda y María Antonia Ramírez, así como representantes del ámbito formativo y técnico vinculados al sector.

Un evento consolidado en la comarca

El alcalde ha subrayado que la feria se ha convertido en una cita de referencia, destacando que los participantes están integrados por Maestros formados en el Ifapa, centro de referencia nacional en la materia.

El concejal de Desarrollo Económico y Turismo, Agustín Romera, ha señalado que la cita alcanza su cuarta edición como un evento plenamente consolidado, poniendo en valor la calidad de los productos elaborados con leche de oveja, cabra y vaca de Los Pedroches.

Desde la organización se ha recordado que más de 40 productores solicitaron participar en esta edición, lo que evidencia el creciente interés y proyección del encuentro.

Proyección de futuro

El cartel de este año rinde homenaje al granito, símbolo identitario de Hinojosa del Duque, reforzando la vinculación entre tradición, territorio y producto.

La feria supone además un paso más en el impulso hacia la consecución de una Denominación de Origen, consolidando el posicionamiento gastronómico y económico del municipio y de la comarca de Los Pedroches.

