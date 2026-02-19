Dos detenidos y 7,3 toneladas de aceitunas recuperadas en Montoro

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a una tercera como presuntos autores de un delito de hurto de aceitunas, cometido en la localidad de Montoro (Córdoba). En su actuación, el Instituto armado ha logrado recuperar alrededor de 7,3 toneladas del fruto sustraído.

La Guardia Civil tuvo conocimiento, dentro del marco de los servicios que viene realizando en la provincia, de que, el pasado mes de enero, se había producido un hurto, supuestamente, de unos 30.000 kilogramos de aceituna en una finca ubicada en Montoro.

Inmediatamente, uno de los equipos Roca que actúa en la provincia se trasladó al lugar indicado y, tras comprobar lo denunciado, inició gestiones para el total esclarecimiento del hurto y la identificación, localización y detención de los presuntos autores.

Recolectaron los olivos más productivos

La inspección ocular practicada en la finca permitió comprobar que los presuntos autores habían ido recolectando los olivos más productivos, aprovechando la ausencia del propietario, constatando cómo los autores debían de tener conocimiento en estas labores agrícolas, por la forma de recolección y los aperos utilizados.

Un familiar les facilitó documentación

Las gestiones practicadas por el equipo Roca permitieron localizar en una almazara ubicada en la provincia parte de la aceituna sustraída, la cual había sido entregada por dos personas que habían utilizado para dar cobertura legal a la entrega, los documentos facilitados por un familiar quien al ser agricultor activo y propietario de olivos, les facilitó todos los documentos de acompañamiento al transporte necesarios, con el fin de dar apariencia legal a la aceituna.

Puestos a disposición judicial

El desarrollo de la investigación ha permitido la recuperación de 7.300 kilogramos de aceituna valorada en 3.000 euros y la plena identificación de los tres implicados en el hecho delictivo, procediendo a la detención de los dos autores materiales del hurto y a la investigación de un tercero como cómplice en la comisión del delito. Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

