Baena celebrará el Día de Andalucía con actos culturales, deportivos y de reconocimiento institucional

La alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y el concejal de Deportes, Festejos y Juventud, Domingo Castro, han presentado la programación oficial del Día de Andalucía 2026, un calendario de actos que combinará reconocimiento institucional, cultura, deporte y convivencia ciudadana durante los días 27 y 28 de febrero.

Serrano ha destacado que para el Ayuntamiento "es un honor recuperar actos absolutamente necesarios y emblemáticos", subrayando la importancia del 28 de febrero como jornada para reivindicar "la identidad andaluza y el orgullo de ser baenenses". En este sentido, ha puesto en valor el desarrollo alcanzado por Andalucía desde la consecución de la autonomía, así como la necesidad de preservar las raíces culturales y la singularidad del municipio.

Día de la Bandera, en el Teatro Liceo

El jueves 27 de febrero se celebrará la segunda edición del Día de la Bandera de Andalucía, una iniciativa impulsada tras la aprobación del Reglamento de Honores y Distinciones municipal. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro Liceo.

En la modalidad colectiva, el Ayuntamiento distinguirá a la Agrupación coral de Baena con motivo de su 40 aniversario, en reconocimiento a su trayectoria cultural y su labor llevando el nombre de Baena fuera del municipio. La alcaldesa ha felicitado a sus integrantes y ha tenido palabras de recuerdo para su histórico director, el maestro Baro.

En el ámbito individual, la Bandera de Andalucía de Baena será concedida a la periodista Lourdes Luque, por su trayectoria en el ámbito de la comunicación radiofónica andaluza y por mantener siempre un vínculo activo con su localidad natal.

La gala concluirá con un concierto del artista onubense Manuel Lombo, a las 21.00 horas. Tanto el acto institucional como el concierto serán gratuitos con invitación previa, disponible en la delegación de Deportes hasta completar aforo.

Senderismo, deporte y tradición

El viernes 28 arrancará con la primera Ruta de Senderismo por la sierra de Baena, con salida a las 9.00 horas desde la Ciudad deportiva Juan Carlos I y un recorrido aproximado de 14 kilómetros. A las 10.15 horas tendrá lugar el tradicional paseo a caballo organizado por la peña La Pirueta, con salida desde el parque de La Cañada y recorrido por distintas calles del municipio.

Entre las 10.00 y las 13.00 horas, la Ciudad deportiva Juan Carlos I acogerá la segunda edición de Andalucía se mueve, una jornada multideportiva que, tras el éxito del pasado año, volverá a recorrer simbólicamente las ocho provincias andaluzas a través de disciplinas como fútbol, balonmano, ajedrez, natación, patinaje, dominó, triatlón, atletismo o spikeball. Todas las actividades serán gratuitas y abiertas a la participación de menores y adultos.

Espectáculo ecuestre y reconocimientos deportivos

A las 12.30 horas, el parque de La Cañada será escenario del espectáculo ecuestre flamenco El Arte de Andalucía a Caballo, de Carmelo Cuevas, una propuesta reconocida por su presencia en grandes formatos televisivos y espectáculos nacionales. La entrada será libre hasta completar aforo.

Posteriormente, a las 14.00 horas, se celebrará el acto institucional con el tradicional izado de la bandera y la entrega de reconocimientos a jóvenes deportistas locales destacados a nivel autonómico y nacional.

La jornada concluirá a las 16.30 horas con el concierto de Mariceli Ramírez y su grupo en el parque de La Cañada. Así, como novedad, este año buena parte de los actos se trasladan al parque de La Cañada, con el objetivo de dar mayor visibilidad a este espacio renovado y fomentar su uso ciudadano.

Domingo Castro ha animado a la participación masiva en unas actividades que serán gratuitas y pensadas para todas las edades. "El Día de Andalucía es un día para sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestra cultura y de nuestra gente", ha concluido.