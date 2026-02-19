El Centro Olivino de Las Navas del Selpillar, en Lucena, recuperará su uso cultural

El Ayuntamiento de Lucena quiere reabrir el Centro Olivino de Las Navas del Selpillar recuperando su uso cultural tras la reconversión de su interior, compaginándolo con otras funciones vinculadas a la gestión de los espacios deportivos anexos y del área de autocaravanas.

Para ello, en unos días comenzará la última fase de renovación de las zonas exteriores colindantes, tras anteriores intervenciones llevadas a cabo en la plaza José Sillero y en el sector polideportivo, donde desde hace meses permanece operativa una pista de pádel. En el mismo entorno, otra área engloba juegos infantiles, junto a la Vía Verde del Aceite.

Cinco meses de obra

La inminente obra, adjudicada por 75.519 euros (IVA aparte) a la empresa Contrata y Movimiento de Tierras Subbética Agrícola y financiada con el Plan de Humanización 2024-2027 de la Diputación, se ejecutará durante los próximos cinco meses, con la pretensión de implantar un pavimento adaptado a los perímetros circundantes y la dotación de infraestructuras básicas de abastecimiento de agua, saneamiento y alumbrado pública.

La alcaldesa pedánea, Carolina Cierto, confirmó que "una vez terminadas las obras", es decir, en el segundo semestre de este año, el Consistorio publicará la licitación relativa a la explotación del histórico edificio mediante una concesión administrativa. "Veremos cuál es la mejor manera de darle funcionamiento", apostillaba.

Actualmente, las iniciativas sociales y culturales al aire libre se concentran en la plaza José Sillero. Dentro del Centro Olivino, el Ayuntamiento programará exposiciones temporales, tanto de niños como de mayores, exhibiendo, por ejemplo, los trabajos de los talleres de costura y tejido, un museo de colecciones pictóricas o muestras individuales de "cualquier persona que quiera exponer su arte".

Construyen 96 nichos en el cementerio

Paralelamente, ha empezado la ampliación del cementerio de esta pedanía lucentina, en un proyecto sustentado en la construcción de 96 nuevos nichos. La Diputación de Córdoba también sufraga la actuación, adjudicada por 79.836 euros a la licitadora Gestión y Progreso de Obras, encuadrando este proyecto en el Plan de Aldeas 2024-2027. Los trabajos, asimismo, reportarán una accesibilidad integral al recinto, adecuando los itinerarios. El número de nichos crecerá hasta los 188. El tiempo de ejecución estipulado comprende cuatro meses.

Entre otros aspectos, los trabajos materializarán la formación de un canal de recogida de líquidos y la impermeabilización de los terrenos. La adjudicataria dispondrá un tratamiento superficial de acabado de suelos de hormigón con áridos de sílice, corindón y cuarzo ligados con cemento. Y, además, el material elegido se corresponde con una pavimentación de baldosa hidráulica de terrado pulido, tipo relieve de 40x40 centímetros, de 36 tacos en color gris pulida, de botón rojo o baldosa similar.

El presupuesto del plan de Asfalto aumentará

En la misma comparecencia, el concejal de Obras y Servicios Operativos, Javier Pineda, se pronunciaba sobre la última propuesta del PSOE, sustentada en emplear cámaras y recursos digitales en la supervisión de calles y carreteras. Como argumento troncal, el edil popular aseveró que "el mantenimiento ordinario se tiene controlado" y atribuyó exclusivamente a las consecuencias del tren de borrascas los múltiples desperfectos apreciables en el asfalto del casco urbano y zonas periféricas. Sí reveló que, como una línea específica del plan extraordinario municipal de reparación de desperfectos, el presupuesto del plan de asfalto "se incrementará en bastante cantidad".

Aunque señaló que "son bienvenidas las ideas que vengan para mejorar", expresó escepticismo acerca de la introducción de dispositivos tecnológicos en su departamento porque inevitablemente, aseveraba, "los operarios tienen que pasar por ahí".

En su intervención sostuvo que, previamente a la irrupción del temporal, desde Servicios Operativos habían "localizado" las zonas más afectadas y, progresivamente, la planificación enumera las actuaciones pertinentes. Por último, también calificó de "grandes damnificados" unos caminos rurales cuya red municipal alcanza los 1.000 kilómetros y que requerirán de cuantiosas inversiones, aparte de unas vías pecuarias de titularidad autonómica.