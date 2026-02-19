Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Celebración religiosa

Cabra celebra su Semana Santa Infantil los días 17 y 18 de abril

El programa incluye el octavo Concurso escolar de dibujo y pintura, y el Certamen de pasos Infantiles

Bernardo Nicolás y Rosi Lama, en la presentación de la Semana Santa infantil.

Bernardo Nicolás y Rosi Lama, en la presentación de la Semana Santa infantil. / José Moreno

José Moreno

José Moreno

Cabra

La Semana Santa Infantil 2026 ya tiene programación en Cabra. La delegada municipal de Feria y Fiesta, Rosi Lama, y el presidente de la Agrupación general de Hermandades y Cofradías, Bernardo Nicolás Fresnillo, han presentado el programa de actividades, coincidiendo con el inicio de la cuaresma y dando paso a unas fechas especialmente significativas para los cofrades egabrenses.

La iniciativa se desarrollará los días 17 y 18 de abril e incluirá el octavo Concurso escolar de Dibujo y Pintura Semana Santa Infantil de Cabra, destinado a alumnado de Educación Primaria de los centros educativos de la ciudad, así como el Certamen de Pasos Infantiles, que culminará con un desfile procesional por las calles del municipio y una merienda de convivencia.

"Va más allá de lo lúdico"

Durante la presentación, Rosi Lama ha subrayado que esta propuesta "demuestra año tras año que nuestras tradiciones tienen presente y, sobre todo, futuro", destacando la apuesta municipal por acercar las costumbres locales a los más pequeños. En este sentido, ha señalado que la Semana Santa Infantil permite a niños y niñas "vivir, sentir y comprender el significado cultural, social y espiritual de nuestra Semana Santa, adaptado a su edad y desde la ilusión".

La edil ha añadido que la actividad "va más allá de lo lúdico", ya que fomenta valores como el compañerismo, el respeto y el trabajo en equipo, agradeciendo el esfuerzo de la Agrupación de Cofradías y remarcando que "detrás de cada detalle hay muchas horas de coordinación y cariño".

El premio del concurso, ser el cartel del evento

Por su parte, Bernardo Nicolás Fresnillo ha detallado las bases del concurso de dibujo, cuya temática deberá girar en torno a la Semana Santa de Cabra, con técnica libre y formato A-4. El trabajo ganador será el cartel anunciador de la Semana Santa Infantil 2026 y recibirá un premio en material escolar valorado en 150 euros, además de concederse tres accésits de 50 euros cada uno.

En cuanto al Certamen de Pasos Infantiles, tendrá lugar el 18 de abril, con concentración a las 17.30 horas en la Plaza de España y salida a las 18.00 horas. El recorrido discurrirá por distintas calles del centro hasta finalizar en la parroquia de los Remedios. La participación estará abierta a niños, niñas y jóvenes de hasta 16 años, siendo obligatoria la inscripción previa entre los días 13 y 16 de abril en la delegación de Feria y Fiestas.

Los pasos podrán ir acompañados de los elementos propios de un desfile procesional, como costaleros, mantillas, capuchones y música, entregándose al finalizar un diploma acreditativo a cada grupo participante.

El programa se completará el viernes 17 de abril con la entrega de premios del concurso de dibujo y el pregón de la Semana Santa Infantil, que este año correrá a cargo del alumnado del colegio Andrés de Cervantes, en el cinestudio municipal Antonio Espinar Arcos.

TEMAS

