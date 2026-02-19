Burger King abrirá un nuevo restaurante en Cabra con una inversión superior al millón de euros

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha informado junto a la delegada municipal de Desarrollo Local, Toñi García, de la finalización de los trámites administrativos necesarios para la próxima implantación en la ciudad de un restaurante de la cadena multinacional Burger King, cuya apertura se prevé en los próximos meses.

El regidor ha destacado que se trata de "una buena noticia para Cabra", al considerar que la llegada de una firma de proyección internacional refleja el crecimiento que viene experimentando el municipio y su capacidad para atraer nuevas inversiones. En este sentido, ha señalado que la elección de Cabra responde a estudios de mercado que valoran su papel como ciudad sanitaria de referencia, su carácter universitario y su tradición comercial y empresarial.

Más de un millón de inversión

El nuevo establecimiento contará con una inversión superior al millón de euros y permitirá la creación de en torno a 25 puestos de trabajo directos. La plantilla estará formada por un gerente, responsables de turno y personal operativo, que desarrollarán funciones relacionadas con la gestión del negocio y la atención al público.

Priego ha subrayado el impacto positivo del proyecto en el empleo local, especialmente para jóvenes que buscan su primera experiencia laboral y para personas desempleadas que necesitan una oportunidad de incorporación al mercado de trabajo. Asimismo, ha indicado que la apertura del restaurante contribuirá a ampliar la oferta de ocio y restauración, generando nuevas alternativas para la ciudadanía, en particular para la población más joven.

Elemento tractor para nuevas empresas

Desde el punto de vista económico, el alcalde ha apuntado que la implantación de esta franquicia puede actuar como elemento tractor para la llegada de nuevas empresas, reforzando el dinamismo económico y la proyección exterior de la ciudad.

Por último, el primer edil ha agradecido la confianza que la empresa ha depositado en Cabra, así como el trabajo desarrollado por la Oficina Técnica municipal, la Delegación de Desarrollo Local y la propiedad local de los terrenos. Priego ha concluido señalando que el Ayuntamiento "seguirá trabajando para atraer inversiones, crear empleo y avanzar en la estrategia de desarrollo y modernización" del municipio.