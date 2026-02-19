El Ayuntamiento de Pozoblanco renueva la red abastecimiento de agua en la ronda de la Plaza de Toros

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha iniciado las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua en la ronda de la Plaza de Toros. La actuación, que tiene un coste aproximado de 120.000 euros, se centra en el tramo suroeste del anillo de distribución de agua, una conducción principal de transporte que, pese a su importancia, se encontraba fuera de servicio desde antes de la incorporación de Hidralia a la gestión del ciclo integral del agua, debido a las numerosas averías registradas a lo largo del tiempo.

Así lo informa el Consistorio en un comunicado, en el que explica que, aunque esta actuación no figuraba inicialmente en el catálogo de inversiones del contrato, "su relevancia para el sistema hidráulico municipal ha motivado que se considere prioritaria, ejecutándose con cargo al canon de infraestructuras hidráulicas".

Nuevo punto de entrada de agua

La puesta en servicio de este tramo permitirá cerrar parcialmente el anillo de distribución. La obra contempla la conexión de la nueva conducción con las redes existentes del Paseo de los Llanos y las calles Los Llanos, Cristo de Medinaceli y Referéndum, generando un nuevo punto de entrada de agua al sistema. También se renovarán las acometidas existentes en todo el trazado y se instalará un contador telecontrolado, que permitirá mejorar el control de caudales, detectar fugas de forma anticipada y aumentar la eficiencia hidráulica.

Obras que ya se han iniciado en el entorno de la Plaza de Toros de Pozoblanco. / CÓRDOBA

El alcalde pozoalbense, Santiago Cabello, ha destacado que "esta obra es fundamental para reforzar la seguridad del suministro de agua en Pozoblanco y para evitar situaciones como las vividas en episodios de grandes averías anteriores, en las que el municipio se quedó sin alternativa de abastecimiento". Cabello ha subrayado que "invertir en infraestructuras que no se ven, pero que son esenciales, es una prioridad para este equipo de gobierno".

1,6 millones para la circunvalación de Pozoblanco

El regidor ha recordado que en el último año se han ejecutado trabajos de renovación en calles como San Juan Bosco, Sevilla, Francia, Italia, Córdoba y Granada, Duque de Ahumada, y próximamente comenzarán en Santa Ana, Alfareros, Maestro Don Camilo y San Cayetano, esta última ya comenzada. A ello se le suma la obra en la circunvalación de Pozoblanco, que cuenta con una inversión de 1,6 millones de euros para renovar más de 2.200 metros lineales de las redes de abastecimiento y alcantarillado.

Las obras tienen un plazo de ejecución estimado de ocho semanas. Durante este tiempo se producirán cortes de tráfico puntuales, que serán coordinados con la Policía Local, así como afecciones limitadas en acerados para la ejecución de catas técnicas. En los suministros afectados se instalará tubería provisional para garantizar el servicio.