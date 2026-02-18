Miércoles de ceniza
El Viacrucis de las Cofradías abre la Cuaresma en Cabra con la imagen de Jesús de las Necesidades
El acto, celebrado en la noche de este miércoles de ceniza, ha congregado a un numeroso grupo de fieles y cofrades.
Las cofradías egabrenses han dado comienzo al tiempo cuaresmal con la celebración del tradicional Viacrucis de las Cofradías, organizado por la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Cabra. El acto, celebrado en la noche de este miércoles de ceniza, ha congregado a un numeroso grupo de fieles y cofrades.
Previamente ha tenido lugar la misa con imposición de la ceniza en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, desde donde partió el rezo del Viacrucis por distintas calles de su feligresía.
En esta edición, el rezo está presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Necesidades, que acompaña a las hermandades en este primer acto público de la Cuaresma, marcado por el recogimiento y la oración.
