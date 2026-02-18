Taludes, muros, calles y hasta un puente: así son las obras de emergencia de la Diputación de Córdoba tras los temporales

Casi todos los municipios cordobeses se han visto afectados de un modo u otro por los temporales desde comienzos de año. En algunos casos, los desperfectos son graves y pueden ir a mayores si no se actúa con celeridad. Por ello, el Pleno de la Diputación de Córdoba ha aprobado este miércoles una modificación de crédito para intervenir de inmediato en las zonas más castigadas. Aunque los grupos políticos no se han puesto de acuerdo en otras actuaciones relativas al temporal, en este caso la medida ha salido por unanimidad. En conjunto, se prevé una inversión inmediata de 1,1 millones de euros.

Iznájar

En Iznájar, según ha detallado el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, hay dos taludes afectados, de los que preocupa especialmente uno de ellos, porque podría conllevar el desprendimiento de una gran roca que cuelga sobre algunas viviendas. La intervención de la Diputación consistirá en trocear la piedra y posteriormente colocar una red metálica que asegure el talud.

Puente Genil

En Puente Genil hay un muro que ya presentó problemas similares por las lluvias en 2010, pero que en ese momento no se consolidó de forma adecuada sino que fue apuntalado por los propios vecinos. También habrá que eliminar una piedra "muy preocupante", en palabras de Fuentes, y colocar una tela de protección. El muro tiene una longitud de unos 50 metros y 7-8 metros de altura. No se podrá actuar hasta que no se seque el lienzo.

Trabajos de urgencia en la zona del muro de tapial afectado por el temporal en Castro del Río. / CÓRDOBA

Castro del Río

En Castro del Río la situación es conocida: la lluvia y el viento derribaron parte de un lienzo de tapial construido sobre la muralla histórica y la caída terminó afectando a siete viviendas. Con el visto bueno de la Junta, la actuación de urgencia permitirá eliminar el muro y colocar en su lugar un mirador.

Intrervención de los bomberos en Villaharta. / CÓRDOBA

Villaharta

Villaharta tuvo una incidencia por el temporal el viernes pasado, debido a un fuego en un edificio de usos múltiples que surgió en un cuadro eléctrico. "No quedó en muy mal estado", ha dicho Fuentes, de modo que el edificio podrá usarse temporalmente con la instalación de unos paneles. La Diputación exigirá a Endesa que arregle los desperfectos que le corresponden.

Doña Mencía

El viento arrancó "parte de la techumbre del centro cultural" de Doña Mencía, en palabras de Fuentes, por lo que "nos plantearon la urgencia" de esta actuación que sólo afecta a una lámina del techo.

Grietas en la ladera de Benamejí, que se han vuelto a abrir con el temporal. / CÓRDOBA

Benamejí

La intervención en la Grieta de Benamejí será la más costosa, dadas las condiciones del terreno, y además se necesitarán informes geológicos previos que tardarán un tiempo. Hasta entonces, la Diputación plantea una intervención de urgencia que permitirá aliviar la carga sobre la loma. La solución definitiva pasa, ha dicho Fuentes, por un pilotaje de la zona similar al que se hizo en otras áreas.

Espejo

En Espejo "el problema al principio no parecía grave", ha apuntado Fuentes, ya que el deslizamiento de un muro "no iba contra ninguna casa". No obstante, hay unos 30 metros del muro que "son preocupantes, ya que hay bolsas como consecuencia de oquedades". Se va a optar por una solución improvisada en la zona afectada, porque hay 60 metros "en perfecto estado". Otra calle afectada tendrá que ser levantada para rellenar el sustrato.

Almodóvar del Río

Otra intervención de envergadura se tendrá que realizar sobre el puente en Almodóvar del Río, aunque la solución final tendrá que esperar a otros estudios y pasa por una inversión de 10 millones de euros, según el cálculo indicado por Fuentes. De manera urgente se van a dedicar unos 400.000 euros para restaurar de inmediato la zona afectada por los temporales, una vez que pueda entrar la maquinaria pesada.

Para financiar todas estas intervenciones de urgencia, el equipo de gobierno ha detraído partidas de otras inversiones previstas -eso es lo que se ha aprobado en el pleno-. La más afectada ha sido el plan para la retirada de amianto, aunque Fuentes ha asegurado que esas cantidades se compensarán más adelante.