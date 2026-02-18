Estas son las tres carreteras de Córdoba que se encuentran entre las más peligrosas de España, según RACE

Tres carreteras que atraviesan la provincia de Córdoba figuran entre las más peligrosas de España por concentración de tramos de riesgo elevado, según el último informe del programa iRAP de la Fundación RACE, que constata un empeoramiento de la situación en la Red de Carreteras del Estado entre 2022 y 2024.

Los segmentos catalogados con nivel de peligro muy elevado han aumentado tanto en número como en longitud: pasan de 82 a 95 y suman ya 904 kilómetros, de los que 25 tramos -235,7 kilómetros- presentan la categoría alta de riesgo. En esas zonas especialmente conflictivas de todo el país se contabilizaron 351 accidentes con víctimas, con 106 fallecidos y 352 heridos de gravedad. En el conjunto de la red, durante el periodo analizado, se registraron 3.873 siniestros con víctimas, que dejaron 1.341 muertos y 3.566 lesionados graves.

El estudio señala que las situaciones más comprometidas se concentran en carreteras convencionales, como ocurre en Córdoba. Las vías de la provincia que figuran entre las más peligrosas de España son la N-432, la N-331 y la N-502, que acumulan varios tramos clasificados con índice de riesgo alto o medio-alto.

La N-432, entre las diez peores de España

El tramo entre los kilómetros 346 y 352 de la N-432, de Luque a Alcaudete, se encuentra entre las diez con mayor riesgo. Concretamente, ocupa el noveno puesto nacional, con un Índice de Riesgo de 112 puntos.

Carretera N-432 a su paso por la provincia de Córdoba. / CÓRDOBA

En esos 6,11 kilómetros de la carretera que une Badajoz con Granada se han registrado tres siniestros con víctimas, con el balance de un fallecido y dos heridos graves en el trienio analizado. Su índice de riesgo alcanza los 112 puntos, una de las puntuaciones más elevadas.

La N-331: ocho accidentes en 16 kilómetros

La N-331, antigua carretera de Málaga, concentra tres tramos catalogados entre los más peligrosos. Un total de 16 kilómetros que registaron hasta ocho accidentes, que dejaron tres fallecidos y seis heridos graves.

Uno de los tramos más peligrosos de la N-331. / Córdoba

Dos de los tramos de mayor siniestralidad de la N-331 se encuentran entre Montilla y Fernán Núñez. Entre los kilómetros 29,5 y 45,1 se registraron cuatro accidentes, un fallecido y tres heridos graves, mientras que entre los kilómetros 34,03 y 39,5 se contabilizaron dos siniestros con dos fallecidos y un herido grave. El tercer tramo une Montilla y Aguilar. Entre los kilómetros 45,1 y 50,2 se sumaron dos accidentes que dejaron un fallecido y un herido grave.

N-502: elevada letalidad

En la N-502, el tramo que va de Alcaracejos al puerto del Calatraveño, entre los kilómetros 364,8 y 374,5 ocupa el puesto 47. En 15,8 kilómetros se contabilizaron tres accidentes, con tres fallecidos y un herido grave, lo que evidencia una alta severidad en los siniestros registrados.

El informe señala que los tramos de mayor riesgo se localizan mayoritariamente en carreteras convencionales de calzada única, con tráfico mixto y sin separación física de sentidos. Andalucía se sitúa ligeramente por encima de la media nacional en kilómetros de riesgo elevado, y Córdoba concentra algunos de los casos más significativos dentro de la comunidad.