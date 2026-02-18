Los efectos del tren de borrascas
Rute e Iznájar, a la espera de los análisis del agua para retomar la normalidad en el abastecimiento
Ambos municipios se abastecen con camiones cisternas desde el pasado 6 de febrero
Los vecinos de las localidades de Rute e Iznájar, en plena Subbética cordobesa, tendrán que esperar para poder volver a la normalidad en lo que al abastecimiento de agua se refiere. Fuentes de la Diputación de Córdoba han indicado que aún están a la espera de que los análisis del agua para consumo humano vuelvan a sus valores normales de turbidez antes de autorizar de nuevo su ingesta.
Los temporales de principios de este mes provocaron el arrastre de lodos que contaminaron el agua de algunos de los manantiales de los que se abastece parte de la población de ambos municipios. A diferencia de la mayoría de las localidades del Sur de Córdoba, tanto Rute como Iznájar cuentan con acceso a fuentes de agua subterráneas al margen de la potabilizadora instalada en el pantano.
Desde que sucedió el incidente con el manantial afectado, los habitantes de Rute e Iznájar tienen que recurrir al abastecimiento mediante camiones cisterna que gestiona y abona la propia Diputación de Córdoba. Las cisternas cargan el agua en la planta potabilizadora de Iznájar y la trasladan a diario hasta los núcleos de población afectados, que incluyen algunas de las aldeas de la comarca de la Subbética.
