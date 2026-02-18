El PSOE de Lucena plantea supervisar con medios digitales y cámaras el estado de calles y carreteras

El agravamiento de los hundimientos y roturas en el asfalto de calles y carreteras argumenta la proposición del PSOE sobre la realización en Lucena de un estudio integral del estado de las vías urbanas y otros entornos industriales y periféricos.

El grupo municipal socialista admite las intervenciones urgentes materializadas por el Ayuntamiento en diferentes espacios, por las urgencias afloradas tras los últimos temporales, pero al mismo tiempo insiste en la necesidad de afrontar actuaciones "con una perspectiva estructural" y "mejorar" la planificación.

Instalar cámaras en los vehículos municipales

Después de realizar un primer análisis, exponen desde el PSOE que los episodios de lluvias y vientos han acentuado los desperfectos en la calle Antonio Eulate, avenidas Santa Teresa y Miguel Cuenca Valdivia, carretera de la Estación, acceso a Lucena desde la carretera N-331, el parque empresarial Príncipe Felipe y el camino de Las Fontanillas.

El PSOE, aparte de la creación de una partida extraordinaria destinada al mantenimiento y el diagnóstico preventivo y la elaboración de un estudio técnico, plantea la implantación de un Sistema de Información Geográfico para "mapear digitalmente" las afecciones y la aplicación de un modelo denominado Gemelo Digital, que se traduce en la instalación de cámaras en los vehículos municipales a fin de lograr una supervisión constante.