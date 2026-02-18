Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Historia política

Unas jornadas analizarán en Priego el concepto y espacio simbólico de la denominada "Tercera España"

Están organizadas por el patronato Alcalá-Zamora y se celebrarán el 13 y 14 de marzo

Estatua y casa museo de Niceto Alcalá Zamora

Estatua y casa museo de Niceto Alcalá Zamora / Rafael Cobo

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

La sede del patronato municipal Niceto Alcalá-Zamora y Torres en Priego acogerá los días 13 y 14 de marzo la celebración de las jornadas La Tercera España. Historia, diálogo y reconciliación en el siglo XXI, en las que se darán cita especialistas de distintas universidades españolas e italianas para profundizar en el legado y la figura de Alcalá-Zamora y abordar el concepto y espacio simbólico de la denominada "Tercera España".

La cita, que ha sido presentada este miércoles coincidiendo con el septuagésimo séptimo aniversario del fallecimiento en Buenos Aires del que fuera primer presidente de la segunda República, supone una "nueva etapa" en la andadura del patronato Alcalá-Zamora, como indicaba la presidenta del Área de Promoción Patrimonial y Turística, Jezabel Ramírez, acompañada por el alcalde y presidente del patronato, Juan Ramón Valdivia, y la directora ejecutiva de los patronatos municipales, Julia Carrillo.

Juan Ramón Valdivia, Jezabel Ramírez y Julia Carrillo, en la presentación de las jornadas que se celebrarán en Priego.

Juan Ramón Valdivia, Jezabel Ramírez y Julia Carrillo, en la presentación de las jornadas que se celebrarán en Priego. / R.C.C.

Según Ramírez, "el consenso que caracterizó a don Niceto, y que fue una de sus aportaciones más relevantes, será el eje de este encuentro, en el que se hablará de historia y del papel político, personal y literario de Alcalá-Zamora".

Sesiones matutinas y vespertinas

El programa arrancará el viernes 13 de marzo a las 9.00 horas con la recepción de participantes y la inauguración oficial, abriéndose el programa académico a las 10.00 horas con la conferencia La CEDA y el posibilismo católico, que pronunciará Manuel Álvarez Tardío, de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, al que seguirá Roberto Villa García, también de la URJC, con la ponencia El Partido Radical. La tragedia del republicanismo radical en los años treinta, completándose la sesión matinal con la conferencia que impartirá Margarita Márquez Padorno, de la Complutense de Madrid (UCM), La Agrupación al Servicio de la República. La implicación intelectual en la forja de un nuevo Estado.

La programación se reanudará a las 16.00 horas con Francisco Manuel Balado Insunza (UNED) que pronunciará la conferencia titulada Melquíades Álvarez y la defensa de la democracia liberal, al que seguirá Jorge Vilches García (UCM) con El republicanismo conciliador en la España del siglo XIX, completándose las ponencias del viernes con la que impartirá Javier Arjona García-Borreguero, de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), titulada Alcalá-Zamora, un presidente entre las Dos Españas.

El programa del sábado 14 de marzo dará comienzo a las 9.00 horas con la conferencia La Tercera España en la Guerra Civil, en este caso a cargo de Javier Cervera Gil (UFV), al que seguirán Alfonso Botti, de la Universidad de Módena y Reggio Emilia (Italia) con Historia, mitos y fantasmas de las 'terceras Españas', y Luis E. Íñigo Fernández, asesor histórico del patronato Alcalá-Zamora, con la ponencia Miguel Maura: el conservadurismo republicano.

Debate entre todos los ponentes

El último acto de la programación académica será un debate entre todos los ponentes bajo el título genérico Las tres Españas de los años treinta.

Las jornadas, en las que no se otorgarán créditos académicos, contarán con 90 plazas, siendo la inscripción gratuita mediante un código QR habilitado en la información oficial.

