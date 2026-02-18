La empresa Arquisocial seguirá gestionando la ayuda a domicilio en Lucena

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Lucena ha validado definitivamente la justificación económica remitida por Arquisocial, elevando propuesta sobre la adjudicación del nuevo contrato de ayuda a domicilio a esta empresa granadina. Inicialmente, el órgano municipal alertó sobre la concurrencia de una baja temeraria, al establecerse un precio por hora fijado en 15,53 euros, impuestos aparte.

Fuentes municipales avanzan que, previsiblemente, en la sesión del próximo miércoles el Pleno ratificará la resolución de la mesa de contratación. En diciembre, el Consistorio aprobaba, con la abstención de Izquierda Unida, una prórroga de la concesión vigente que, igualmente, recae en Arquisocial, por la presentación de sendos recursos ante el Tribunal Administrativos de Recursos Contractuales.

Inicialmente se adjudicó a Macrosad

En un primer momento, el Ayuntamiento rechazó la oferta económica de Arquisocial, otorgándose provisionalmente esta prestación a Macrosad, cuya proposición estipulaba un importe de 16,50 euros la hora, IVA excluido. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales admitió parcialmente el recurso interpuesto por Arquisocial y el procedimiento hubo de retrotraerse a una fase anterior.

Ahora, un técnico externo de la Diputación de córdoba "ha certificado", según indican las mismas fuentes, la pertinencia de la argumentación formulada por esta licitadora y que actualmente ostenta la encomienda de la cobertura esencial. En los últimos días ha aportado la totalidad de la documentación y únicamente resta un informe del área municipal de Intervención, que se emitirá por vía de urgencia.

Podría haber nuevas impugnaciones

No obstante, desde el gobierno local advierten de la eventual presentación de más impugnaciones que pudieran volver a dilatar este proceso. Inicialmente, hasta nueve licitadoras registraron oferta, tras una licitación abierta a finales del año 2024.

Una vez entre en vigor el nuevo contrato, cuyo montante por dos años comportaba 18,2 millones de euros (IVA aparte), concluirá el período extraordinario de prórroga. Como máximo, esta adjudicación abarcará un período de cinco años, reservándose una cantidad global en el presupuesto municipal próxima a los 90 millones de euros.