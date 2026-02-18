Medio Ambiente
La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
El Pleno de la institución aprueba sendas mociones con el apoyo de PSOE e IU y la abstención de PP y Vox
El debate sobre la idoneidad de las plantas de biogás, que cuentan con varios proyectos para su instalación en la provincia de Córdoba, se ha colado este miércoles en el pleno de la Diputación con dos mociones similares presentadas por PSOE e IU. Ambas han salido adelante con el apoyo de los grupos proponentes y la abstención de PP y Vox.
Las mociones piden cuestiones como una "ordenación territorial y sostenible en la implantación de las plantas de biogás y biometano" en territorio cordobés, lo que conlleva la redacción y aprobación de una normativa específica en la comunidad autónoma. Dicha norma tendría que consensuar algunos de los aspectos que más preocupan en la actualidad a quienes se oponen a estas plantas de generación energética, como son la emisión de olores o la cercanía a los núcleos de población.
En una de las propuestas, además, se incluye la petición a la Junta de Andalucía para que paralice todos los proyectos en marcha en la actualidad, al menos de forma cautelar, mientras que se desarrolla la citada normativa.
