Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Consejo de GobiernoIñaki BarrónAyudas JuntaAdamuz, un mes despuésVíctimas del accidenteEl tiempoCrucesCCFHuelga Lagartijo
instagramlinkedin

Política

La Diputación de Córdoba pide a todas las administraciones un plan extraordinario de reconstrucción tras los temporales

La moción, propuesta por IU, sale adelante con los votos a favor de todos los grupos excepto Vox, que se ha abstenido

Diputados de PP y PSOE, momentos antes del inicio del pleno de este miércoles.

Diputados de PP y PSOE, momentos antes del inicio del pleno de este miércoles. / Chencho Martínez

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

La Diputación Provincial de Córdoba ha aprobado este miércoles sendas mociones para la creación de un plan extraordinario de reconstrucción de los municipios afectados por los últimos temporales, que debería contar con el apoyo de todas las administraciones.

Aunque ambas propuestas eran similares, una de ellas (la presentada por el PP) sólo incluía peticiones para el Gobierno central del PSOE; la segunda, planteada por IU, contemplaba exigencias para todas las instituciones, tanto la Diputación como la Junta y el Gobierno central.

Con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox

Esta última se ha saldado con el voto a favor de todos los grupos políticos excepto Vox, que se ha abstenido. El PP estaba de acuerdo con el sentido general de la propuesta, excepto en un punto en el que se solicitaba la creación de una comisión integrada por técnicos y políticos para tomar decisiones relevantes al respecto.

Noticias relacionadas y más

El presidente de la Diputación, el popular Salvador Fuentes, se ha mostrado abierto a apoyar la moción si se modificaba este apartado para dejar la comisión como un simple organismo informativo en vez de ejecutivo, lo que en su opinión sólo serviría para retrasar más cualquier trámite. IU ha modificado su texto inicial para facilitar el acuerdo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
  2. De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
  3. La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras
  4. Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
  5. María Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar del Río, renuncia a su acta tras casi 27 años en el Ayuntamiento
  6. Una madre, condenada a 9 años de cárcel por causar parálisis cerebral a su bebé en Córdoba
  7. La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres
  8. El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración

La carretera que une tres pueblos de Córdoba, entre las más peligrosas: ocho accidentes y tres fallecidos en tres años

La carretera que une tres pueblos de Córdoba, entre las más peligrosas: ocho accidentes y tres fallecidos en tres años

La Diputación de Córdoba pide a todas las administraciones un plan extraordinario de reconstrucción tras los temporales

Estas son las tres carreteras de Córdoba que se encuentran entre las más peligrosas de España, según RACE

Estas son las tres carreteras de Córdoba que se encuentran entre las más peligrosas de España, según RACE

El tramo de una carretera de Córdoba, entre los 10 más peligrosos de España

El tramo de una carretera de Córdoba, entre los 10 más peligrosos de España

Montilla Market reunirá este sábado a 57 comercios en el centro histórico

Montilla Market reunirá este sábado a 57 comercios en el centro histórico

El Ayuntamiento de Pozoblanco inicia un plan de bacheo para mejorar el firme de una veintena de calles

El Ayuntamiento de Pozoblanco inicia un plan de bacheo para mejorar el firme de una veintena de calles

Un detenido en Puente Genil por tres robos con fuerza en establecimientos comerciales

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba en esta semana de parón de lluvias

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba en esta semana de parón de lluvias
Tracking Pixel Contents