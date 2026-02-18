La Diputación de Córdoba pide a todas las administraciones un plan extraordinario de reconstrucción tras los temporales

La Diputación Provincial de Córdoba ha aprobado este miércoles sendas mociones para la creación de un plan extraordinario de reconstrucción de los municipios afectados por los últimos temporales, que debería contar con el apoyo de todas las administraciones.

Aunque ambas propuestas eran similares, una de ellas (la presentada por el PP) sólo incluía peticiones para el Gobierno central del PSOE; la segunda, planteada por IU, contemplaba exigencias para todas las instituciones, tanto la Diputación como la Junta y el Gobierno central.

Con el voto a favor de todos los grupos excepto Vox

Esta última se ha saldado con el voto a favor de todos los grupos políticos excepto Vox, que se ha abstenido. El PP estaba de acuerdo con el sentido general de la propuesta, excepto en un punto en el que se solicitaba la creación de una comisión integrada por técnicos y políticos para tomar decisiones relevantes al respecto.

El presidente de la Diputación, el popular Salvador Fuentes, se ha mostrado abierto a apoyar la moción si se modificaba este apartado para dejar la comisión como un simple organismo informativo en vez de ejecutivo, lo que en su opinión sólo serviría para retrasar más cualquier trámite. IU ha modificado su texto inicial para facilitar el acuerdo.