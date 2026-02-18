Un detenido en Puente Genil por tres robos con fuerza en establecimientos comerciales

La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a una persona, vecina de la localidad y conocida por sus amplios antecedentes policiales, como presunta autora de tres delitos de robo con fuerza cometidos en distintos establecimientos comerciales del municipio.

Los hechos se remontan a los pasados meses de noviembre y diciembre, cuando se registraron varios robos en un establecimiento de hostelería, otro de alimentación y una tienda de ropa. En todos los casos, el autor o autores accedieron al interior de los locales y sustrajeron dinero en efectivo.

Investigación y detención

Tras tener conocimiento de los hechos a través de las denuncias presentadas en el Puesto Principal de Puente Genil, los agentes se desplazaron a los lugares afectados y realizaron las correspondientes inspecciones oculares.

Las gestiones practicadas, junto con los datos recabados en las inspecciones, permitieron identificar como presunto responsable a un vecino de la localidad con antecedentes policiales, que días antes ya había sido detenido por su presunta implicación en otro robo cometido en un establecimiento de hostelería de una localidad próxima a Puente Genil.

Ante ello, la Guardia Civil procedió a su detención como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en establecimientos comerciales del municipio.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.