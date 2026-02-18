Condenado a veinte años de cárcel por asesinar a su mujer en Córdoba en 2022, donde trabajaban como jornaleros

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete ha condenado a 20 años y un día de cárcel al hombre acusado de asesinar a cuchilladas a su mujer en mayo de 2022 en la provincia de Córdoba, donde ambos trabajaban como temporeros.

Así consta en la sentencia, publicada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, relativa al juicio celebrado en los últimos días de enero en Albacete, y donde un jurado popular consideró que era culpable de un delito de asesinato.

El hombre, que como la víctima es de origen rumano, también deberá indemnizar con 100.000 euros a cada uno de sus dos hijos; así como con 70.000 euros a cada progenitor de la mujer y con 28.000 euros a cada una de las tres hermanas de ella

La sentencia recoge también que ha sido condenado a cinco años de libertad vigilada y a la privación de la patria potestad respecto de sus hijos y se indica que deberá indemnizar al padre de la víctima con la cantidad que se determine por los gastos del traslado del cadáver y su funeral, así como a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con los gastos de atención sanitaria a la mujer, que falleció en un hospital de Córdoba.

La magistrada considera como hechos probados que el matrimonio trabajaba como temporero en España y mientras se encontraban en Montemayor (Córdoba), mantuvieron una discusión en el lugar donde residían junto a otros compatriotas.

La mujer intentó escapar de su marido

La mujer, "muy asustada, huyo rápida y despavoridamente de la vivienda", adentrándose en el pueblo para pedir ayuda y encontrar un lugar seguro para refugiarse, "pasar la noche y ocultarse de su marido".

Al no encontrar auxilio, tras haberlo intentado incluso en algún bar, la mujer caminó hacia las afueras del pueblo para alejarse, pero fue hallada por el condenado en un lugar "solitario, oscuro, alejado de todo el mundo".

Detalla el documento que el condenado le requirió a su mujer que subiera al vehículo, negándose ésta a hacerlo. Siguió la discusión y "el acusado cogió un cuchillo (o navaja) que llevaba en el coche y comenzó a asestarle reiterados navajazos", hasta diez en total, "siéndole indiferente que pudiera llegar a causarle la muerte".

La sentencia considera probado que la víctima "no tuvo oportunidad de defenderse".

Después, él no la llevó a ningún centro sanitario ni pidió ayuda, "simplemente la transportó hasta la vivienda familiar, la sacó del coche y sobre el suelo de la calle la arrojó y huyó".

La mujer fue trasladada después al hospital pero los médicos no pudieron hacer nada por su vida, mientras que el condenado fue detenido posteriormente en San Clemente (Cuenca).