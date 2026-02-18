Ceuta acoge la exposición 'El hombre de la Sábana Santa', de la Fundación Aguilar y Eslava

El Museo de las Murallas Reales de Ceuta acoge hasta el próximo 12 de abril la exposición El hombre de la Sábana Santa. Misterios y revelaciones que permanecen, una muestra que podrá visitarse durante toda la Cuaresma y la Semana Santa de 2026 en la Ciudad Autónoma.

La exposición marca el inicio de un año especialmente significativo al cumplirse el 25 aniversario de los trabajos que dieron lugar a la primera muestra celebrada en Cabra. Desde entonces, la exposición ha recorrido buena parte de la geografía española, recalando ahora en Ceuta con una propuesta renovada y actualizada.

En esta nueva edición se incorporan novedades relevantes en torno a la investigación del Sudario de Oviedo y su relación con la Sábana Santa, así como nuevas aportaciones del profesor Juan Manuel Miñarro y del equipo de investigadores del Centro Español de Sindonología, dirigido por el matemático Pedro Peinado.

Desde la entidad organizadora, la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra, se ha expresado un especial agradecimiento al Gobierno de Ceuta por la financiación del proyecto, así como a la dirección del Museo de Ceuta y al área de Cultura por las facilidades prestadas. También se ha reconocido la labor de Enrique Casellas por sus gestiones para hacer posible la exposición y, de manera particular, el trabajo de Moisés Blanco y del equipo de la Fundación Aguilar y Eslava, responsables del traslado, montaje de la muestra y de la redacción y diseño del catálogo.

Acto inaugural de la exposición. / Antonio Ramón Jiménez

El acto inaugural ha contado con la presencia del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas; la consejera de Cultura, Pilar Orozco; el administrador apostólico de la Diócesis de Cádiz-Ceuta, Ramón Valdivia (obispo titular de Egabro); el vicepresidente de la fundación organizadora, Antonio Ramón Jiménez; y el responsable de comunicación y miembro del Edices, Jesús Brito, junto a otras autoridades, representantes institucionales e invitados.

El hombre de la Sábana Santa

La exposición El hombre de la Sábana Santa, presenta un recorrido divulgativo y científico sobre el estudio histórico-artístico y científico de la Sábana Santa de Turín y su relación con otras reliquias como el Sudario de Oviedo.

En la muestra se ofrece a los visitantes el contexto histórico y cultural sobre la Sábana Santa desde su origen y la tradición de veneración a las referencias documentales más antiguas, pasando por aquellos análisis científicos y técnicas de investigación aplicadas al Sudario y a la Sábana Santa, incluyendo estudios de imagen, datación, análisis forense y otras aproximaciones multidisciplinares.

De igual forma, las novedades y aportaciones más recientes de investigadores del Centro Español de Sindonología, la relación entre el Sudario de Oviedo y la Sábana Santa, con explicaciones sobre posibles correlaciones entre ambas reliquias además de una serie de materiales didácticos y expositivos, paneles explicativos, reproducciones y documentación que facilitan al visitante comprender los aspectos científicos, artísticos e históricos sin necesidad de conocimientos previos.

En conjunto, la exposición ofrece una aproximación integral al fenómeno de la Sábana Santa, combinando investigación actualizada con elementos que promueven la reflexión sobre sus misterios y las revelaciones que han surgido a lo largo de décadas de estudio.