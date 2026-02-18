Una carretera que une tres pueblos de Córdoba, entre las más peligrosas: ocho accidentes y tres fallecidos en tres años

La N-331, que conecta varios municipios de la campiña sur de Córdoba, figura entre las carreteras con mayor nivel de riesgo del país. En concreto, los tramos que enlazan Montilla y Fernán Núñez y el que une Montilla y Aguilar de la Frontera aparecen en el ranking nacional de mayor peligrosidad, según el último informe del programa iRAP, en el que participa la Fundación RACE.

En apenas 16,17 kilómetros de esta vía se concentran tres tramos catalogados con riesgo elevado. En conjunto, entre 2022 y 2024, el periodo analizado, se registraron ocho accidentes, con un balance de tres fallecidos y seis heridos graves.

Tres tramos en el listado nacional

La N-331, antigua carretera de Málaga, cuenta con tres tramos entre los más comprometidos de España. Los dos primeros discurren entre Montilla y Fernán Núñez. Entre los kilómetros 39,5 y 45,1 se produjeron cuatro accidentes que dejaron un fallecido y tres heridos graves.

Un segundo tramo que conecta ambos municipios, entre los kilómetros 34,03 y 39,5, sumaron dos siniestros con un fallecido y dos heridos de gravedad. El tercer tramo, de Montilla a Aguilar de la Frontera, entre los kilómetros 45,1 y 50,2, tuvieron lugar dos accidentes y se saldaron con un fallecido y un herido grave.

En el listado de RACE, otras dos vías de la provincia de Córdoba, la N-502 -entre Alcaracejos y el puerto del Calatraveño- y la N-432 -de Luque a Alcaudete- cuentan con algunos de los tramos más peligrosos de España. La N-432 a su paso por el municipio cordobés, de hecho, es la novena del país en cuanto a peligrosidad.