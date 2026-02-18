Baena inicia los actos de la Cuaresma con un miserere

El miércoles de ceniza vuelve a marcar en Baena mucho más que el inicio del calendario litúrgico de la Cuaresma. La apertura solemne ha tenido lugar con la tradicional misa de miserere en honor al Cristo de los Azotes.

Antes de la eucaristía, la hermandad se ha trasladado hasta la iglesia de San Francisco, en un desfile que ya anticipa la atmósfera de la próxima Semana Santa.

Primeros redobles de los judíos de la cola blanca

Pero si algo marca el inicio real de la Cuaresma en Baena es el sonido inconfundible del tambor. Con este miércoles de ceniza han comenzado también a escucharse los primeros redobles en este caso los de la turba de la cola blanca, cuyos judíos han salido a templar sus tambores por las calles del municipio.

Judíos de la cola blanca en el miserere de este miércoles de ceniza en Baena. / Juan Carlos Roldán

Con esta jornada, la ciudad entra oficialmente en un tiempo de ensayos, cultos y preparativos. Los cuarteles recuperan su pulso, las túnicas se revisan y los tambores comienzan a resonar cada vez con mayor fuerza.

Baena vuelve así a situarse ante uno de los periodos más intensos de su calendario. Cuarenta días en los que la tradición, la fe y el sonido del tambor marcarán el ritmo de un pueblo que se prepara para vivir, una vez más, su Semana Santa con la pasión que la caracteriza.