Miércoles de ceniza
Baena inicia los actos de la Cuaresma con un miserere
La hermandad del Cristo de los Azotes celebra una eucaristía en la iglesia de San Francisco
El miércoles de ceniza vuelve a marcar en Baena mucho más que el inicio del calendario litúrgico de la Cuaresma. La apertura solemne ha tenido lugar con la tradicional misa de miserere en honor al Cristo de los Azotes.
Antes de la eucaristía, la hermandad se ha trasladado hasta la iglesia de San Francisco, en un desfile que ya anticipa la atmósfera de la próxima Semana Santa.
Primeros redobles de los judíos de la cola blanca
Pero si algo marca el inicio real de la Cuaresma en Baena es el sonido inconfundible del tambor. Con este miércoles de ceniza han comenzado también a escucharse los primeros redobles en este caso los de la turba de la cola blanca, cuyos judíos han salido a templar sus tambores por las calles del municipio.
Con esta jornada, la ciudad entra oficialmente en un tiempo de ensayos, cultos y preparativos. Los cuarteles recuperan su pulso, las túnicas se revisan y los tambores comienzan a resonar cada vez con mayor fuerza.
Baena vuelve así a situarse ante uno de los periodos más intensos de su calendario. Cuarenta días en los que la tradición, la fe y el sonido del tambor marcarán el ritmo de un pueblo que se prepara para vivir, una vez más, su Semana Santa con la pasión que la caracteriza.
- Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
- María Sierra Luque, exalcaldesa de Almodóvar del Río, renuncia a su acta tras casi 27 años en el Ayuntamiento
- Una madre, condenada a 9 años de cárcel por causar parálisis cerebral a su bebé en Córdoba
- El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración
- Salvador Fuentes, sobre el derribo de una tapia de 50 metros en Castro del Río: 'La muralla está intacta
- Crisis en el campo por el temporal: Asaja Córdoba solicita a los ayuntamientos la exención del IBI de rústica