El Ayuntamiento de Pozoblanco inicia un plan de bacheo para mejorar el firme de una veintena de calles

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha comenzado un plan de bacheo que persigue mejorar los baches y desperfectos que existen en la calzada en distintos puntos de la localidad. El Consistorio ha anunciado una inversión de 500.000 euros para un plan que priorizará las calles que presentan un mayor grado de deterioro debido al uso intensivo y al paso de vehículos pesados.

Entre las zonas donde se actuará se encuentra la ronda de la Plaza de Toros, una de las zonas más afectadas, la Circunvalación y polígono Dehesa Boyal I, que han sido las vías más castigadas por el tráfico rodado y por las fuertes lluvias acaecidas en las últimas semanas.

Este plan de bacheo será el inicio del nuevo plan de asfaltado que tiene previsto el Consistorio que afectará a 24 calles de la localidad con un presupuesto de 500.000 euros. En total, se actuará en a 54.000 metros cuadrados, entre las que se incluye la ronda de la Plaza de Toros, Circunvalación, el polígono industrial, las calles San Gregorio y Santa Bárbara y el entorno de la barriada del teatro El Silo.

Un problema para la seguridad vial

El alcalde de Pozoblanco y concejal de Obras, Santiago Cabello, ha explicado que "este plan responde a la necesidad de actuar de forma inmediata en aquellos puntos donde el estado del firme supone una molestia para los conductores y un problema para la seguridad vial". Cabello ha subrayado que "se trata de una actuación práctica y necesaria, centrada en mejorar el día a día de los vecinos y en mantener en buen estado la red viaria de la ciudad".

"Estamos combinando actuaciones inmediatas, como este plan de bacheo, con intervenciones de mayor envergadura, como el asfaltado de calles completas, para ofrecer soluciones tanto a corto como a medio plazo", ha señalado el alcalde, quien ha insistido en que "la mejora y el mantenimiento de las calles es una prioridad para este equipo de gobierno".