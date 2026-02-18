El Ayuntamiento de Montilla concede el título de hijo predilecto a Paquillo Moreno

El Pleno de la Corporación municipal de Montilla ha otorgado este miércoles, por unanimidad y en sesión extraordinaria, el título de hijo predilecto de la ciudad a Francisco Polonio Luque, conocido popularmente como Paquillo Moreno, en reconocimiento a toda una vida dedicada al deporte local y, especialmente al fútbol base y femenino. La sesión ha contado con la presencia de familiares, vecinos y representantes del fútbol montillano.

El instructor del expediente, Sergio Urbano (PP), destacó que "la huella de Francisco Polonio Luque forma parte de la memoria viva de Montilla" y defendió que es "una figura emblemática del deporte y un referente incuestionable en la lucha por la igualdad". Desde Izquierda Unida, Rosa Rodríguez afirmó que "el premio nos lo ha dado Paquillo Moreno a la sociedad montillana", subrayando que su legado "formará parte del legado de Montilla".

Por su parte, la portavoz del PP, María José Tejada, señaló que "su trayectoria, su compromiso social y su vocación le han hecho merecedor de un reconocimiento unánime en nuestra ciudad". Desde el Grupo Socialista, Lidia Bujalance aseguró que se trata de "un reconocimiento plenamente merecido" y resaltó su apuesta por el fútbol femenino como "una decisión valiente".

El alcalde, Rafael Llamas, afirmó que este nombramiento "es un resumen y un compendio de todo lo que los montillanos piensan" de Paquillo Moreno.

Francisco Polonio, con jugadoras de su club. / CÓRDOBA

Pionero en la promoción del fútbol femenino

Nacido el 9 de julio de 1941 en Montilla, Francisco Polonio Luque fue albañil hasta su jubilación, profesión que compaginó con una intensa actividad deportiva. Sus inicios se remontan a 1954, cuando, siendo trabajador de Bodegas Alvear, participó en la creación del Club Balompédico Alvear, donde comenzó su trayectoria como jugador.

Su etapa más destacada llegó con su implicación en el fútbol base, logrando el ascenso de su equipo juvenil a Primera División Nacional. También formó parte de la junta directiva del Montilla Vinícola en el histórico ascenso a Tercera División Nacional, y desarrolló una intensa labor como monitor escolar en el colegio Gran Capitán.

Posteriormente, impulsó la creación de un club vinculado a la Asociación de Vecinos Gran Capitán, convirtiéndose en pionero en la promoción del fútbol femenino en la provincia de Córdoba, con la colaboración de la Asociación Cultural Deportiva Mondelia y del Servicio Municipal de Deportes.