Vuelta a la normalidad en Villanueva de Córdoba tras un mes como nexo ferroviario entre Madrid y Andalucía por el accidente de Adamuz

Renfe ha finalizado este martes el plan alternativo de transporte puesto en marcha después del accidente ferroviario de Adamuz y que se realizaba a través de la estación Villanueva de Córdoba - Los Pedroches y que recibió a decenas de miles de pasajeros durante estas semanas.

En este tiempo los pasajeros que viajaban desde Madrid con destino a Andalucía se bajaban al llegar el tren a Villanueva de Córdoba y se subían a los autobuses habilitados para llegar por Cardeña y Montoro hasta la estación Julio Anguita de Córdoba y reanudar su recorrido de nuevo en tren hasta Sevilla o Málaga y del mismo modo desde Andalucía hacia Madrid.

Aparcamientos de la calle Luna

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba informó este martes que se retoma la normalidad de los aparcamientos en la calle Luna, que fueron suprimidos para facilitar el tránsito de los autobuses.

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba “agradece la colaboración de la ciudadanía durante estas semanas donde hemos tenido un elevado tránsito de autobuses por el interior del casco urbano” y también señala que el mercadillo que se trasladó a los aparcamientos del campo de fútbol para liberar el Paseo de Andalucía para esos autobuses seguirá una semana al menos más en el nuevo emplazamiento por el paso este sábado de la Vuelta Ciclista a Andalucía.

De momento no se han recuperado todas las paradas de trenes Avlo de Renfe en Villanueva de Córdoba por estar aún la conexión interrumpida entre Málaga y Córdoba por desprendimientos en la vía y en la web de Renfe se ofertan cinco paradas diarias a Madrid en estos próximos días.

Servicio fundamental

La estación Villanueva de Córdoba - Los Pedroches después de haber prestado un servicio fundamental ahora, como ya ocurrió durante el apagón como auxilio a los pasajeros sigue sin mantenimiento, sin climatización, con la pintura desprendida, manchas de humedad y sin ni siquiera funcionar los relojes ya que en estas semanas apenas se colocaron cuatro radiadores para dar algo de calor y se renovó la pantalla de plasma de horarios.

Rafa Sánchez

Movilizaciones pata pedir más paradas y atención

La plataforma Que pare el Tren está dispuesta a retomar las movilizaciones si Renfe no proporciona más paradas de trenes y Adif no presta atención al mantenimiento de la infraestructura, a la espera de las reuniones solicitadas por el alcalde Isaac Reyes con el Ministerio de Transportes, Renfe y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.