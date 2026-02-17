La subdelegada del Gobierno en Córdoba visita el deslizamiento en la grieta de Benamejí

La subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, ha visitado la ladera de la grieta en Benamejí para conocer sobre el terreno los deslizamientos ocasionados por el reciente temporal, según ha informado este martes el Ayuntamiento de la localidad.

Con anterioridad también se habían dirigido a la zona afectada técnicos especialistas del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Gobierno central. Siempre según la información facilitada por el Consistorio, la subdelegada ha destacado este martes "la rápida coordinación de los servicios de emergencia", la "colaboración entre administraciones" y "el compromiso de apoyo a los municipios afectados". No obstante, la Subdelegación no ha informado sobre actuaciones o inversiones concretas en la Grieta de Benamejí tras este último accidente.

Junto a la subdelegada estuvieron la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, miembros del equipo de gobierno y cuerpos de seguridad. El Ayuntamiento, que comunicó los desperfectos desde el primer momento a través de sus redes sociales, han asegurado que "seguimos trabajando de manera conjunta para garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas y avanzar en las actuaciones necesarias tras los daños ocasionados por el temporal".

Desperfectos provocados por el deslizamiento en la Grieta de Benamejí. / CÓRDOBA

Los técnicos del CSIC realizaron su visita, junto a especialistas de la Agencia de Emergencias de la Junta de Andalucía, el pasado fin de semana. Inspeccionaron las zonas colindantes a la actuación de consolidación ejecutada anteriormente, la cual está respondiendo "favorablemente" (de nuevo según el Ayuntamiento), y han iniciado un análisis preliminar orientado a "garantizar la estabilidad y seguridad del entorno".

Mientras se toman las medidas de consolidación necesarias, los accesos a la Grieta de Benamejí siguen cortados.