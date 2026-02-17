Salvador Fuentes propone destinar el Plan Diputación Invierte a la reconstrucción tras los temporales

El presidente de la Diputación Provincial, Salvador Fuentes, ha presentado este martes una propuesta para dedicar el Plan Diputación Invierte, una herramienta para reparto de fondos de la institución entre los municipios, a reparar los efectos de la cadena de temporales que se han dejado sentir por toda la provincia.

La Diputación tiene sus presupuestos para este año 2026 prorrogados de momento, pero "no podemos dejar de actuar y avanzar", en palabras de Fuentes, que ha asegurado que se ha reunido ya con los portavoces de la oposición para presentarles su propuesta y ha obtenido "compromiso, complicidad y apoyo".

La principal ventaja para los ayuntamientos cordobeses de la propuesta de Fuentes es la rapidez en la asignación de los fondos. Según el presidente de la Diputación, este año podrían ingresar las cantidades a cada ayuntamiento en el mes de junio, cuando habitualmente se hace en septiembre. Para conseguir ese adelanto, tanto los técnicos municipales como los de la Diputación deben empezar a tramitar los expedientes desde ya. También se reduce el plazo de alegaciones de diez a cinco días.

Características del Plan Diputación Invierte

Por lo demás, el Plan Diputación Invierte sigue siendo el mismo del año pasado. En primer lugar, por los fondos asignados, que no se pueden incrementar mientras no haya presupuestos nuevos para 2026; en vez de eso, se prorroga lo previsto para el año pasado. Se quedarán por tanto en 10,6 millones de euros a repartir entre todos, con 600.000 euros reservados para mancomunidades.

Ahora bien, ese es el punto de partida ya que el crédito final podría crecer considerablemente, incluso sin nuevas cuentas. Se puede conseguir mediante la asignación de remanentes de tesorería, el dinero sobrante del año anterior que no se ha gastado conforme a las previsiones. Este mecanismo se aplica al Plan Diputación Invierte todos los años y sólo en el ejercicio de 2025 supuso incrementar las partidas en unos siete millones de euros. Según Fuentes, "en dos semanas con los cálculos de tesorería podremos incorporar recursos que son urgentes y necesarios. En función de los remanentes podremos subir con creces los 17,5 millones del año pasado", cifra que incluyó tanto el presupuesto inicial como los añadidos posteriores.

Pero existe otra vía para aumentar las cantidades que entrega el Plan Diputación Invierte: modificarlas en el nuevo presupuesto para 2026, en caso de que salga adelante. Para ello el equipo de gobierno del PP necesita al menos un voto de la oposición, que ahora mismo no tiene. Fuentes lo ha explicado así: "En este mes podemos tener el presupuesto final. Necesitamos una sola abstención y un solo voto. Vamos a intentarlo para ver si el proyecto tiene recursos suficientes para reconstruir la provincia".

Esta posibilidad va en línea con las exigencias del PSOE para dar su visto bueno a las cuentas de este año. Los socialistas reclamaron -lo hicieron antes de que entraran los temporales- un incremento del Plan Diputación Invierte como mínimo hasta los 18 millones de euros sin contar los remanentes, de modo que el crédito final alcance el entorno de los 24 millones de euros.

Los mismos criterios de adjudicación

Otro elemento que permanece sin cambios son los criterios de adjudicación de los fondos del Plan Diputación Invierte, que no están pensados para atender situaciones de emergencia. Todos los pueblos han sufrido daños, pero la intensidad de los temporales no ha sido la misma en todos los sitios. Hay municipios como Priego y su comarca que han perdido gran parte de su cosecha de aceituna, un pilar de su economía; localidades ribereñas como Palma del Río o Baena han sufrido inundaciones de mayor intensidad; y otros, en fin, han terminado con más daños en caminos y carreteras rurales. Nada de eso se tendrá en cuenta: "Los criterios de reparto son los mismos, son proporcionales. Lo que haremos será incrementar la partida", ha dicho Fuentes.

Por último, los ayuntamientos siguen teniendo la misma capacidad de decisión que antes sobre los proyectos que quieren ejecutar en sus municipios. El Plan Diputación Invierte cubre una amplia gama de iniciativas, aunque suelen estar enfocados en infraestructuras, equipamientos y servicios. La idea de Fuentes es que el plan sirva a la reconstrucción con una inversión "menos vistosa y más estructural, más en calles y tuberías, o en taludes" porque "antes no se reparaba en ello". Para ello hará falta que los ayuntamientos realicen con celeridad sus auditorías sobre los daños de los temporales y que después elijan usar los fondos del Plan Diputación Invierte en las reparaciones.