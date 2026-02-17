Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Puente Genil reconoce el trabajo de personas y entidades en el Día de Andalucía con siete distinciones

El Consistorio, a petición del del alcalde, concede a su propia empresa pública Egemasa uno de las galardones; también han sido premiados el delegado del Salerm, la Santa Cruz, María Pilar Venegas, Amigos de Puente Genil, Noiito's Burguer y Rosi Rivas

Presentación de los reconocimientos del Ayuntamiento de Puente Genil.

Presentación de los reconocimientos del Ayuntamiento de Puente Genil. / Virginia Requena

Virginia Requena

Virginia Requena

Puente Genil

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Puente Genil, Javier Villafranca, ha dado a conocer este martes los nombres de las personas y entidades premiadas con motivo de la celebración del 28-F, Día de Andalucía, una distinción que reconoce el trabajo de quienes apuestan por la promoción y la defensa de los valores de la ciudad.

En el ámbito de Promoción de la Ciudad se ha distinguido a la Hermandad de la Santa Cruz “por su decisiva contribución a la proyección de la Semana Santa de Puente Genil”. En Deportes, el premio es para Pepe Logroño Arcos, delegado del Salerm Cosmetics, “por su trayectoria ejemplar y dedicación constante al fútbol pontanés”. En Educación, se premia a María Pilar Venegas Ruiz “por sus casi cuatro décadas de servicio a la educación pública y su compromiso con la formación del alumnado”.

En Cultura, se premia a la Asociación Cultural Amigos de Puente Genil, con una mención especial a su órgano de difusión, la revista El Pontón, por “40 años de labor ininterrumpida dedicados a la investigación, divulgación y conservación del legado histórico y cultural de Puente Genil”. En la categoría de Servicio Público, se distingue a la empresa municipal de gestión medio ambiental Egemasa “por sus 25 años de prestación eficaz de servicios esenciales y su respuesta ejemplar ante situaciones de emergencia en el municipio”; y en Emprendimiento, el galardón es para Noiito’s Burger, “por su iniciativa emprendedora y su contribución al dinamismo económico y comercial de Puente Genil”. Finalmente, el reconocimiento Toda una Vida ha recaído en Rosi Rivas Ruiz “por más de 40 años de servicio público y su compromiso continuado con la atención social y el cuidado de las personas mayores de nuestro municipio”.

Agradecimientos

“Estos reconocimientos aglutinan la labor de servicio, generosa y desinteresada que va mucho más allá de las propias obligaciones. Estos siete reconocimientos son un botón de muestra de cómo Puente Genil sirve, trabaja y se entrega a los demás, convirtiendo nuestro entorno y nuestro espacio en un mundo mucho mejor”, dijo Villafranca, quien indicó que han sido un total de once las candidaturas que se han presentado a estos reconocimientos.

“Quiero agradecer la participación de la ciudadanía en estos premios, ya que de los siete otorgados, seis se hacen a propuesta popular, y únicamente uno de ellos, el de Egemasa, es el que proviene de una sugerencia directa de la Alcaldía “recogiendo las numerosas felicitaciones que se han recibido a lo largo de este tiempo por la labor de servicio de la entidad durante los últimos temporales, y quiero aprovechar también para agradecer la labor honesta de todas las empresas, colectivos y personas que van a ser reconocidas”.

El acto institucional de entrega de los galardones tendrá lugar el próximo jueves día 26 de febrero, a partir de las 20,00 horas, en el Teatro Circo, con acceso libre hasta completar aforo.

