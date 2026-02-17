Lucena proyecta innovación y cualificación vinculada al territorio desde el Salón del Estudiante

La innovación industrial, la cualificación específica asociada a las necesidades del territorio y la conexión entre formación y empleo configuran los resortes de la vigésimo segunda edición del Salón del Estudiante de Lucena, un encuentro educativo inaugurado este martes y que tiene una clara vocación andaluza.

Nueva distribución en el pabellón

El pabellón polideportivo Antonio Ruiz Canela recibe desde primera hora de hoy hasta el jueves a 6.500 alumnos, procedentes de institutos de las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga y Jaén. El número de expositores implantados, con otra cifra que rebasa los precedentes, asciende a 65, distribuidos con una reconfiguración más operativa y dinámica en la pista central del recinto municipal.

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, aparte de otras autoridades políticas, académicas y militares han participado en la inauguración.

Autoridades asistentes a la inauguración del Salón del Estudiante de Lucena. / M. González

La oferta de instituciones educativas conjuga 27 institutos, 22 universidades y otros centros de enseñanzas especializadas.

El Ayuntamiento destina a este evento 27.800 euros para seguir afianzando a la localidad como "referente en la orientación académica y profesional", manifestaba la concejala de Educación, Miriam Ortiz. La Diputación de Córdoba aporta una subvención de 5.000 euros y también colabora en este proyecto la Junta de Andalucía.

La programación se completa con conferencias y sesiones informativas para estudiantes y familias.