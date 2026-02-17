Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Orientación educativa

Lucena proyecta innovación y cualificación vinculada al territorio desde el Salón del Estudiante

Con un total de 65 expositores, espera a 6.500 alumnos de institutos andaluces hasta el jueves en el pabellón Antonio Ruiz Canela

Abre el Salón del Estudiante de Lucena

Abre el Salón del Estudiante de Lucena

Abre el Salón del Estudiante de Lucena / Manuel González

Manuel González

Manuel González

Lucena

La innovación industrial, la cualificación específica asociada a las necesidades del territorio y la conexión entre formación y empleo configuran los resortes de la vigésimo segunda edición del Salón del Estudiante de Lucena, un encuentro educativo inaugurado este martes y que tiene una clara vocación andaluza.

Nueva distribución en el pabellón

El pabellón polideportivo Antonio Ruiz Canela recibe desde primera hora de hoy hasta el jueves a 6.500 alumnos, procedentes de institutos de las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga y Jaén. El número de expositores implantados, con otra cifra que rebasa los precedentes, asciende a 65, distribuidos con una reconfiguración más operativa y dinámica en la pista central del recinto municipal.

El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, aparte de otras autoridades políticas, académicas y militares han participado en la inauguración.

Autoridades asistentes a la inauguración del Salón del Estudiante de Lucena.

Autoridades asistentes a la inauguración del Salón del Estudiante de Lucena. / M. González

La oferta de instituciones educativas conjuga 27 institutos, 22 universidades y otros centros de enseñanzas especializadas.

El Ayuntamiento destina a este evento 27.800 euros para seguir afianzando a la localidad como "referente en la orientación académica y profesional", manifestaba la concejala de Educación, Miriam Ortiz. La Diputación de Córdoba aporta una subvención de 5.000 euros y también colabora en este proyecto la Junta de Andalucía.

La programación se completa con conferencias y sesiones informativas para estudiantes y familias.

