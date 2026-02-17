Orientación educativa
Lucena proyecta innovación y cualificación vinculada al territorio desde el Salón del Estudiante
Con un total de 65 expositores, espera a 6.500 alumnos de institutos andaluces hasta el jueves en el pabellón Antonio Ruiz Canela
La innovación industrial, la cualificación específica asociada a las necesidades del territorio y la conexión entre formación y empleo configuran los resortes de la vigésimo segunda edición del Salón del Estudiante de Lucena, un encuentro educativo inaugurado este martes y que tiene una clara vocación andaluza.
Nueva distribución en el pabellón
El pabellón polideportivo Antonio Ruiz Canela recibe desde primera hora de hoy hasta el jueves a 6.500 alumnos, procedentes de institutos de las provincias de Córdoba, Sevilla, Málaga y Jaén. El número de expositores implantados, con otra cifra que rebasa los precedentes, asciende a 65, distribuidos con una reconfiguración más operativa y dinámica en la pista central del recinto municipal.
El alcalde de Lucena, Aurelio Fernández; el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, aparte de otras autoridades políticas, académicas y militares han participado en la inauguración.
La oferta de instituciones educativas conjuga 27 institutos, 22 universidades y otros centros de enseñanzas especializadas.
El Ayuntamiento destina a este evento 27.800 euros para seguir afianzando a la localidad como "referente en la orientación académica y profesional", manifestaba la concejala de Educación, Miriam Ortiz. La Diputación de Córdoba aporta una subvención de 5.000 euros y también colabora en este proyecto la Junta de Andalucía.
La programación se completa con conferencias y sesiones informativas para estudiantes y familias.
