La Junta prevé que el arreglo de la A-4154 entre Priego y Algarinejo sea complejo

La delegada de Fomento de la Junta de Andalucía en Córdoba, Carmen Granados, ha mantenido este martes una reunión con los alcaldes de Priego y Algarinejo (Granada), Juan Ramón Valdivia y Jorge Sánchez, respectivamente, para abordar la situación de la A-4154, carretera de titularidad autonómica que une ambas localidades y que se encuentra cortada al tráfico debido a los daños ocasionados por el reciente temporal.

Según ha indicado la delegada en la comparecencia ante los medios celebrada tras la reunión, "las circunstancias y la problemática que presenta a día de hoy la A-4154 no nos permite acometer de un modo inmediato una solución provisional que pueda restituir el tráfico rodado, ya que la solución que tenemos que acometer es bastante compleja a nivel técnico y dilatada en el tiempo, ya que la carretera está prácticamente desaparecida en cuatro puntos en todo el trazado".

La delegada de Fomento con los alcaldes de Priego y Algarinejo. / Rafael Cobo

En este sentido, Granados ha apuntado que se está analizando "cuál es la solución más viable, evaluando a nivel presupuestario qué es lo que debemos acometer, que no es a corto plazo".

Por otro lado, como ha añadido la delegada, "en los presupuestos de la Junta para 2026 se incluye una partida que ronda los 450.000 euros para reforzar el firme de los seis kilómetros del antiguo trazado de la A-333 a su paso por el desfiladero de Las Angosturas".