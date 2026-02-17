La Junta concierta 20 nuevas plazas en la residencia de mayores San Bernardo de Hornachuelos

La delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores Sánchez, ha visitado junto al alcalde de Hornachuelos, Julián López, la residencia de mayores San Bernardo, un centro gestionado por la empresa Life Care, donde ha conocido el funcionamiento de sus instalaciones y el trabajo de su equipo de profesionales. La Junta ha incrementado en 20 las plazas concertadas en este centro, por lo que este municipio alcanza un total de 60 plazas concertadas.

En su intervención, Sánchez ha recordado que la Junta de Andalucía ha incorporado 246 nuevas plazas concertadas en la provincia de Córdoba, tanto en residencias como en unidades de estancia diurna.

Durante la visita, la delegada ha destacado la calidad de las instalaciones, que ha calificado como "modernas y dotadas de todos los recursos necesarios para garantizar el bienestar de las personas mayores". La delegada ha subrayado también la "limpieza, luminosidad, el cuidado y el trato cercano" que el personal ofrece a los residentes, poniendo en valor la vocación de los profesionales que trabajan en el centro.

Dolores Sánchez, en el exterior de la residencia de Hornachuelos. / CÓRDOBA

Compromiso con el empleo femenino

Sánchez ha puesto en valor el impacto que la ampliación de plazas concertadas tiene en municipios como Hornachuelos, ya que "favorece la creación de empleo en el entorno rural, especialmente entre mujeres", tanto en el ámbito residencial como en el servicio de ayuda a domicilio.

La delegada ha agradecido al alcalde su presencia e implicación con la mejora de los servicios destinados a las personas mayores del municipio. También ha reconocido el trabajo de la dirección del centro y de la empresa gestora, destacando "la dedicación y el compromiso con los residentes, para quienes esta residencia es su hogar".

Una larga demanda del Ayuntamiento

El alcalde, por su parte, ha expresado su satisfacción por la visita de la delegada territorial y por la ampliación del concierto de plazas en la residencia San Bernardo. López ha señalado que esta noticia "supone una enorme alegría para el municipio", ya que se trata de una demanda que el Ayuntamiento venía planteando desde hace tiempo.

El regidor ha explicado que la residencia cuenta con un elevado número de personas mayores y que no todas disponían de plaza concertada, por lo que la ampliación aprobada por la Junta "beneficia directamente a las familias y mejora la gestión del centro, del que el Ayuntamiento es titular y cuya explotación desarrolla la empresa Life Care".