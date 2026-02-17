Las Jornadas Técnicas de Covap analizarán en Pozoblanco el papel de la comunicación en el sector agroalimentario

La comunicación en el sector agroalimentario es la temática elegida por Covap este año para las Jornadas Técnicas que desarrollará el próximo 5 de marzo en el auditorio del recinto ferial de Pozoblanco.

La trigésimo primera edición de estas jornadas se acercará a la visión que los medios de comunicación ofrecen del sector, pero también a las nuevas formas de comunicación y el potencial que estas ofrecen. Para ello, se volverá a confiar en la estructura que marcan estas jornadas, es decir, ponencias y mesas redondas con la participación de expertos.

El encuentro reunirá a profesionales del periodismo, la comunicación y el ámbito agroganadero para analizar el papel de los medios y las redes sociales en la proyección del sector. La primera ponencia, titulada La recuperación de la España rural, será impartida por Manuel Campo Vidal, periodista, ingeniero técnico industrial y doctor en Sociología, quien abordará los retos y oportunidades del medio rural desde una perspectiva comunicativa y social.

Mesa redonda y debate

A continuación, se celebrará una mesa redonda sobre El sector agroalimentario en los medios de comunicación, en la que participarán Lucía Ruiz Simón, directora de Efeagro; Pablo Rodríguez y Soledad de Juan, presentadores del programa Onda Agraria de Onda Cero; y José María Montero, director del programa Tierra y Mar de Canal Sur. La mesa estará moderada por el periodista Francisco Javier Domínguez.

Por último, tendrá lugar un segundo debate centrado en Redes sociales y sector agroalimentario: estrategias que conectan, con la participación de Lorena Guerra, ingeniera agrícola y agricultora; Lucía Velasco, ganadera; y los ganaderos Antonio y Manuel Montes, conocidos como "Los Mellis". Moderará Ángela Muñoz, responsable de Comunicación Digital Corporativa de Covap.