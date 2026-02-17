Serán el 5 de marzo
Las Jornadas Técnicas de Covap analizarán en Pozoblanco el papel de la comunicación en el sector agroalimentario
Profesionales del periodismo y la comunicación debatirán sobre los medios y las redes sociales en la proyección del agro
La comunicación en el sector agroalimentario es la temática elegida por Covap este año para las Jornadas Técnicas que desarrollará el próximo 5 de marzo en el auditorio del recinto ferial de Pozoblanco.
La trigésimo primera edición de estas jornadas se acercará a la visión que los medios de comunicación ofrecen del sector, pero también a las nuevas formas de comunicación y el potencial que estas ofrecen. Para ello, se volverá a confiar en la estructura que marcan estas jornadas, es decir, ponencias y mesas redondas con la participación de expertos.
El encuentro reunirá a profesionales del periodismo, la comunicación y el ámbito agroganadero para analizar el papel de los medios y las redes sociales en la proyección del sector. La primera ponencia, titulada La recuperación de la España rural, será impartida por Manuel Campo Vidal, periodista, ingeniero técnico industrial y doctor en Sociología, quien abordará los retos y oportunidades del medio rural desde una perspectiva comunicativa y social.
Mesa redonda y debate
A continuación, se celebrará una mesa redonda sobre El sector agroalimentario en los medios de comunicación, en la que participarán Lucía Ruiz Simón, directora de Efeagro; Pablo Rodríguez y Soledad de Juan, presentadores del programa Onda Agraria de Onda Cero; y José María Montero, director del programa Tierra y Mar de Canal Sur. La mesa estará moderada por el periodista Francisco Javier Domínguez.
Por último, tendrá lugar un segundo debate centrado en Redes sociales y sector agroalimentario: estrategias que conectan, con la participación de Lorena Guerra, ingeniera agrícola y agricultora; Lucía Velasco, ganadera; y los ganaderos Antonio y Manuel Montes, conocidos como "Los Mellis". Moderará Ángela Muñoz, responsable de Comunicación Digital Corporativa de Covap.
