IU pide al Gobierno local una vivienda pública accesible y escuelas taller en Puente Genil

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Puente Genil, Jesús David Sánchez, ha denunciado que en los últimos años han dejado de llegar a la localidad fondos europeos de entre 20 y 22 millones de euros, cantidades que sí están llegando a otras localidades vecinas. “Esto era una cuestión que pasaba con el anterior equipo de Gobierno y sigue pasando en este mandato, y entendemos que pasa porque no hay una estrategia sólida y coherente ante otras administraciones, y, evidentemente, sin estrategia no hay fondos y, sin fondos, no hay transformación de la ciudad”, ha afirmado.

“Si a todo esto le sumamos que en los últimos años ha habido un desmantelamiento progresivo del Ayuntamiento, ya que falta personal en áreas clave, por ejemplo en el ámbito técnico, personal que ayudaría a la captación de esos fondos, como intervención y rentas, estamos funcionando en los últimos diez años a base de apagar fuegos en el día a día”, ha precisado.

El portavoz de IU ha indicado que esta circunstancia supone un déficit a la hora de acometer inversiones en materia de instalaciones deportivas, como la piscina “que en esta legislatura no va a ser una realidad”, la conexión con la vía verde o proyectos de eficiencia energética “donde hay avances muy lentos recurriendo a endeudamiento”, además del proyecto de abastecimiento de agua a Los Arenales. “Es verdad que se han hecho cosas, como el Mercado de Abastos, que está muy bonito pero dudamos que eso sea una transformación estratégica de Puente Genil y hoy en día, 25 años después, todavía colea la rehabilitación de La Alianza, que empezó con un gobierno de IU, que ha sido de lo poco para lo que ha llegado dinero a Puente Genil”.

El portavoz de IU en Puente Genil, Jesús David Sánchez. / Virginia Requena

Sánchez ha recordado que “a estas alturas todavía no hemos visto el borrador presupuestario de 2026 y con 20 millones de euros que no han llegado en la última década, es evidente que no se va a poder financiar todo, que no se puede improvisar, y es obligatorio establecer prioridades”. Entre ellas, “no están ni la fecha de celebración de la feria ni el calendario de conciertos, y sí la vivienda pública municipal, ya que tenemos proyectos paralizados que hay que reactivar, incluyendo el tema de la rehabilitación de vivienda, y recuperar las escuelas taller y la formación para el empleo, ya que hay empresas locales que están demandando formación cualificada y hay gente joven de Puente Genil que necesita formación en profesiones con salidas laborales”. “No es hora de promesas, sino de prioridades y es imprescindible priorizar formación y vivienda en los próximos presupuestos”, concluyó.