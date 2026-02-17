El hospital de Pozoblanco abre su nuevo gimnasio de rehabilitación y fisioterapia tras una inversión de 400.000 euros

El nuevo gimnasio de rehabilitación y fisioterapia del Hospital Valle de Los Pedroches de Pozoblanco ha abierto sus puertas este martes tras una inversión de 400.000 euros. La actuación ha permitido ampliar el espacio hasta los 250 metros cuadrados, mejorando de forma notable la superficie anterior y dotando a las instalaciones de mayor iluminación natural, ventilación y medidas de seguridad. Las instalaciones han sido visitadas este martes por la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella; la directora gerente del Área, Carmen de la Cámara; el alcalde de la localidad, Santiago Cabello, y el jefe del servicio de traumatología, Manuel Mesa.

Además de la ampliación, se ha renovado el equipamiento y el mobiliario con el objetivo de mejorar la accesibilidad a los tratamientos y reducir los tiempos de espera, según ha precisado Botella. En este sentido, se ha destacado el incremento de profesionales en el Área Sanitaria Norte, ya que, según los datos ofrecidos, la plantilla de fisioterapeutas en atención primaria ha pasado de seis en 2024 a doce en 2026.

A ello se suman cinco fisioterapeutas hospitalarios —entre Pozoblanco y Peñarroya— y un profesional destinado específicamente a la atención en residencias de mayores, además de una especialista en rehabilitación.

Derivación directa a fisioterapia desde atención primaria

También se ha puesto en valor una medida implantada en diciembre de 2025 que permite a los médicos de familia derivar directamente a fisioterapia en determinados procesos, sin necesidad de pasar previamente por la especialidad. Esta iniciativa ha contribuido a aumentar la capacidad asistencial: en enero de 2025 se atendieron 931 pacientes en fisioterapia, mientras que en enero de 2026 la cifra ascendió a 2.449.

Por otra parte, durante la visita de la delegada se ha informado de que el reciente tren de borrascas ha provocado daños en infraestructuras sanitarias del Área Norte de Córdoba valorados en unos 270.000 euros, dentro de un impacto provincial que asciende a 1,4 millones de euros.