Un entorno seguro para crecer: 24 menores de Montilla participan en un proyecto integral de inclusión

La Fundación Social Universal (FSU) ha iniciado en Montilla el proyecto Creando comunidad para mejorar la inclusión social de menores vulnerables, una intervención dirigida a 24 niños y niñas de entre 3 y 12 años que tiene como objetivo promover su bienestar y desarrollo integral desde ámbitos educativos, emocionales, relacionales y de salud.

La iniciativa pone el foco en la infancia más vulnerable y combina atención individual con actividades grupales estables que generan un entorno seguro y protector. Juan Manuel Márquez, coordinador de la FSU, señala que el proyecto articula un conjunto de acciones pensadas para dar respuesta a distintas necesidades del día a día.

Actividades propuestas

Entre ellas se encuentran los círculos de acogida, las sesiones de psicomotricidad y asamblea, el acompañamiento escolar, las meriendas saludables y el refuerzo en hábitos de higiene e imagen personal.

De igual modo, la intervención incorpora talleres participativos que emplean la creatividad, el arte y el movimiento como herramientas educativas. Estas dinámicas buscan desarrollar la inteligencia emocional, las habilidades sociales y la convivencia, al tiempo que las actividades de juego y deporte refuerzan hábitos de vida saludables y favorecen relaciones positivas entre iguales.

Por otro lado, una línea específica de la actuación se dirige a la formación y al empoderamiento de familias, voluntariado y equipo profesional. El voluntariado recibe formación en intervención desde el enfoque de derechos y en la construcción de entornos comunitarios inclusivos.

Coordinación con servicios sociales y colegios

Las familias, por su parte, participan en talleres mensuales sobre crianza positiva, gestión del hogar, autoestima, crecimiento personal y creación de redes de apoyo. Asimismo, el equipo profesional se forma en uso responsable de redes sociales con menores y en educación afectivo-sexual de calidad entendida como derecho.

Y es que la iniciativa no se limita al trabajo directo con los menores, sino que apuesta también por la sensibilización y el trabajo en red. En este ámbito se contempla la coordinación con servicios sociales y centros educativos, la dinamización de un grupo de apoyo de personas voluntarias y la difusión en medios y redes para favorecer la implicación ciudadana.