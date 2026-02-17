Fallece a los 86 años el sacerdote aguilarense José Jiménez

El sacerdote José Jiménez Marín ha fallecido a los 86 años de edad, en el Hospital de Montilla, donde se encontraba ingresado. Nacido en Aguilar de la Frontera, fue ordenado misionero javeriano el 27 de septiembre de 1970 en Parma (Italia), tras formarse en el Seminario Conciliar San Pelagio.

Entre sus diferentes cargos, fue vicerrector del Seminario Menor de Guernica (Vizcaya), rector del Seminario y ecónomo de la Comunidad de Teología javeriana en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y Cofundador del Centro de Animación Misionera en Murcia (España). En su etapa en Colombia fue vicario parroquial de las parroquias Sagrado Corazón y Cristo Redentor (Buenaventura), delegado episcopal de la Movilidad Humana (Buenaventura) y párroco de San Francisco Javier (Cali).

En el año 1998 se estableció en Córdoba. Durante ese tiempo desempeñó su ministerio sacerdotal como párroco del Santísimo Cristo de la Salud de Aguilar de la Frontera y capellán del monasterio de San José y San Roque, de las Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera. En el año 1999 fue nombrado administrador parroquial de Nuestra Señora del Carmen de Aguilar de la Frontera, cargo que desempeñó hasta el año 2004 cuando fue nombrado párroco de las parroquias de San Mateo Apóstol, del municipio de Monturque, y San Antonio de Padua, de Huertas Bajas.

En 2005 fue nombrado párroco de La Inmaculada Concepción de Vereda del Cerro Macho. Se incardinó en la Diócesis de Córdoba en el año 2008, y en el 2015 fue nombrado administrador parroquial de Nuestra Señora de Montemayor. Ya, en 2016, fue designado administrador parroquial de San Antonio de Padua, de Huertas Bajas. En la actualidad ejercía como capellán del Monasterio de San José y San Roque de las Carmelitas Descalzas de Aguilar de la Frontera.