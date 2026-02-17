El cementerio de Priego reabre sus puertas al público el próximo viernes tras el derrumbe por el temporal

Tras los trabajos realizados con motivo del derrumbe de 25 nichos y la tala y retirada de seis árboles de grandes dimensiones, el cementerio municipal de Priego reabrirá sus puertas al público el próximo día 20 de febrero.

Así lo ha comunicado el Consistorio en una nota de prensa en la que se indica que ya han finalizado los trabajos de recuperación de restos mortales tras el derrumbe de los nichos y que han resultado especialmente laboriosos debido al estado en que quedaron los nichos tras el colapso y el paso del temporal.

La intervención, que ha sido llevada a cabo por el encargado del camposanto y el ayudante de sepulturero, interviniendo como fedatario público el subinspector jefe de la Policía Local, y el concejal de Cementerios como coordinador de todo el proceso, se ha llevado a cabo de manera minuciosa para garantizar la correcta identificación, recuperación y tratamiento de los restos.

Módulo afectado por el derrumbe en el cementerio de Priego. / R.C.C.

Durante los trabajos se produjo el derrumbe de una hilera de cinco nichos colindantes que ya habían sido reubicados con anterioridad, por lo que este hecho no ha afectado a restos mortales ni ha generado nuevas incidencias.

Se ha conseguido recuperar todos los restos

Desde el Consistorio se hace constar que, pese a la complejidad de la intervención, todos los restos han sido recuperados íntegramente y reubicados adecuadamente en el camposanto, cumpliendo estrictamente los protocolos establecidos en la normativa aplicable. De toda la actuación ha quedado testimonio gráfico detallado, que será puesto a disposición de los familiares para acreditar la correcta ejecución de los trabajos y el pleno respeto a la legalidad.

Asimismo, el Ayuntamiento va a consultar con los titulares de los nichos afectados la reposición de la ornamentación de los enterramientos, a fin de culminar adecuadamente la resolución del incidente y restituir, en la medida de lo posible, las condiciones previas al derrumbe.

Reubicación preventiva de los nichos restantes del módulo afectado

Igualmente, se inicia el proceso para la reubicación preventiva de los 55 nichos restantes del módulo afectado. Para ello, se contactará con los familiares con el objeto de coordinar las correspondientes exhumaciones, proceder a la demolición completa del bloque y acometer su posterior reconstrucción con todas las garantías técnicas y de seguridad.

Por otra parte, durante el cierre del camposanto se han llevado a cabo trabajos complementarios, entre ellos la retirada de varios árboles de gran porte gravemente dañados por el temporal. En concreto, se han talado cuatro cipreses situados en el camino principal, así como otro ciprés y un cedro ubicados entre un bloque de nichos que habían sufrido desplazamientos a causa del viento, lo que suponía un riesgo añadido y ha requerido una intervención minuciosa.

El horario habitual se recuperará el lunes 23 de febrero

Para garantizar la seguridad, se apuntalaron los nichos colindantes y los trabajos se ejecutaron desde el exterior con dos grúas de gran tonelaje, habilitando para ello la explanada municipal prevista para la futura ampliación del cementerio.

Una vez finalizada la actuación, el cementerio del Santo Cristo reabrirá sus puertas el próximo viernes, día 20, en horario de 8.00 a 19.00 horas, manteniéndose el mismo horario el sábado. El domingo 22 permanecerá cerrado y, a partir del lunes, retomará su horario habitual de 8.00 a 19.00 horas todos los días.