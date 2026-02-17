El arreglo de la carretera A-3125 en Baena requerirá una actuación "de envergadura"

Baena ha acogido en la mañana de este martes una comparecencia conjunta entre la alcaldesa, María Jesús Serrano, y la delegada territorial de Fomento de la Junta, Carmen Granados, para abordar las consecuencias del reciente temporal de borrascas que ha provocado importantes daños en varias infraestructuras viarias del municipio.

La reunión ha servido para analizar especialmente la situación de la carretera A-3125 (vía entre Torreparedones y Cañete de las Torres), actualmente cortada en varios puntos debido a deslizamientos y desprendimientos que impiden el acceso a numerosas fincas agrícolas en plena campaña de recogida de aceituna.

La alcaldesa ha subrayado la preocupación municipal por la imposibilidad de los agricultores de acceder a sus explotaciones, una situación que afecta directamente a la economía local. En este sentido, el Ayuntamiento actuará de manera inmediata en el conocido como “Camino de la I” y en el camino de Torreparedones para habilitar accesos provisionales que permitan la recolección mientras la Junta ejecuta la solución técnica definitiva en la carretera autonómica.

Por su parte, la delegada territorial ha reconocido la complejidad del corte existente en la A-3125, cuya solución definitiva requerirá actuaciones técnicas de envergadura, incluyendo pilotajes y estudios previos. No obstante, ha anunciado el compromiso de estudiar, de forma coordinada con el Ayuntamiento, una solución provisional segura que permita el tránsito durante aproximadamente un mes, plazo estimado para finalizar la campaña agrícola.

Inversiones

Actualmente, son cinco las carreteras de la provincia con corte total, entre ellas la A-3125. En la zona este —donde se enmarcan las carreteras que afectan directamente a Baena— la Junta ha previsto 3,4 millones de euros para actuaciones urgentes. Las intervenciones incluyen reconstrucción de escolleras, contención de taludes, retirada de arbolado caído y refuerzo estructural de firmes.

María Jesús Serrano y Carmen Granados, en la rueda de prensa este martes en Baena. / Juan Carlos Roldán

Durante la comparecencia también se abordó la preocupación por la siniestralidad registrada en la A-318 en los últimos meses. La delegada anunció que la Delegación Territorial está elaborando un informe exhaustivo sobre la seguridad vial de esta vía, desde Cabra hasta su conexión con la N-432, con el objetivo de identificar posibles mejoras en señalización, limitación de velocidad o refuerzo de medidas preventivas.