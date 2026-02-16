El PSOE llevará al Pleno de la Diputación de Córdoba que la Junta acepte la quita de 19.000 millones y el nuevo modelo de financiación

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, elevará esta semana al Pleno una moción para instar a la Junta de Andalucía a aceptar el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno de España, que -según ha detallado- supondría 4.846 millones de euros más anuales para Andalucía, además de 1.000 millones adicionales del fondo de compensación y la quita de 19.000 millones de deuda.

Morales ha defendido que estas medidas permitirían consolidar el estado del bienestar y ha cuestionado si el presidente andaluz rechazará una propuesta que mejora en 846 millones la cifra inicialmente reclamada por la Junta. Asimismo, ha subrayado que la condonación de deuda generaría un ahorro estimado de 1.400 millones en intereses, recursos que podrían destinarse a sanidad, educación, dependencia, infraestructuras hidráulicas, transporte o vivienda en los municipios cordobeses, explica el PSOE en una nota de prensa.

Segunda moción sobre Dependencia

El portavoz socialista ha anunciado también una segunda iniciativa plenaria centrada en el sistema de Dependencia y la teleasistencia, denunciando el “colapso” del modelo actual.

Morales ha señalado que los expedientes acumulan una media de 488 días de retraso, cuando la ley establece un máximo de 180 días para resolver, y ha cifrado en más de 40.000 personas la lista de espera en la provincia. Además, ha criticado demoras en el servicio de teleasistencia, con tiempos de respuesta que -según ha indicado- pueden alcanzar los 20 minutos y esperas de semanas o meses para la instalación del dispositivo.

El Grupo Provincial Socialista solicitará la reducción urgente de los plazos, un plan específico para disminuir la lista de espera en Córdoba, el refuerzo inmediato de plantillas y la restitución de la calidad del servicio de teleasistencia.

Morales ha concluido que la Dependencia “no es una opción política, sino un derecho”, y ha reiterado el compromiso del PSOE para exigir su cumplimiento efectivo.