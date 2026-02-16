Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luis PlanasMercosurAlta velocidadAvantToldos en la FeriaDiputaciónCentro cívico NoroesteLimpiezaHuelga de médicosCCF
instagramlinkedin

Política

El PSOE llevará al Pleno de la Diputación de Córdoba que la Junta acepte la quita de 19.000 millones y el nuevo modelo de financiación

Esteban Morales anuncia una segunda moción para exigir al Ejecutivo autonómico la reducción de la lista de espera en Dependencia y más recursos para la teleasistencia

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales.

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, elevará esta semana al Pleno una moción para instar a la Junta de Andalucía a aceptar el nuevo modelo de financiación planteado por el Gobierno de España, que -según ha detallado- supondría 4.846 millones de euros más anuales para Andalucía, además de 1.000 millones adicionales del fondo de compensación y la quita de 19.000 millones de deuda.

Morales ha defendido que estas medidas permitirían consolidar el estado del bienestar y ha cuestionado si el presidente andaluz rechazará una propuesta que mejora en 846 millones la cifra inicialmente reclamada por la Junta. Asimismo, ha subrayado que la condonación de deuda generaría un ahorro estimado de 1.400 millones en intereses, recursos que podrían destinarse a sanidad, educación, dependencia, infraestructuras hidráulicas, transporte o vivienda en los municipios cordobeses, explica el PSOE en una nota de prensa.

Segunda moción sobre Dependencia

El portavoz socialista ha anunciado también una segunda iniciativa plenaria centrada en el sistema de Dependencia y la teleasistencia, denunciando el “colapso” del modelo actual.

Morales ha señalado que los expedientes acumulan una media de 488 días de retraso, cuando la ley establece un máximo de 180 días para resolver, y ha cifrado en más de 40.000 personas la lista de espera en la provincia. Además, ha criticado demoras en el servicio de teleasistencia, con tiempos de respuesta que -según ha indicado- pueden alcanzar los 20 minutos y esperas de semanas o meses para la instalación del dispositivo.

El Grupo Provincial Socialista solicitará la reducción urgente de los plazos, un plan específico para disminuir la lista de espera en Córdoba, el refuerzo inmediato de plantillas y la restitución de la calidad del servicio de teleasistencia.

Noticias relacionadas y más

Morales ha concluido que la Dependencia “no es una opción política, sino un derecho”, y ha reiterado el compromiso del PSOE para exigir su cumplimiento efectivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
  2. Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
  3. De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
  4. Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
  5. Una madre, condenada a 9 años de cárcel por causar parálisis cerebral a su bebé en Córdoba
  6. ADIF espera tener este año el plan para adecuar la vía del tren entre Palma y Villa del Río
  7. El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración
  8. La UME utiliza tecnología lucentina para producir agua potable en pueblos aislados de Andalucía por el temporal

El proyecto inicial de excavación y restauración del yacimiento de Morana, en Lucena, se acometerá en 2027

El proyecto inicial de excavación y restauración del yacimiento de Morana, en Lucena, se acometerá en 2027

La Junta pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras

La Junta pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras

El PSOE llevará al Pleno de la Diputación que la Junta acepte la quita de 19.000 millones y el nuevo modelo de financiación

El PSOE llevará al Pleno de la Diputación que la Junta acepte la quita de 19.000 millones y el nuevo modelo de financiación

La Diputación aprueba un plan urgente dotado con 1,1 millones de euros para reparar los daños del temporal en la provincia

La Diputación aprueba un plan urgente dotado con 1,1 millones de euros para reparar los daños del temporal en la provincia

El Hospital Valle de los Pedroches alcanza un 95,14 % de satisfacción global en 2025, según la Junta de Andalucía

El Hospital Valle de los Pedroches alcanza un 95,14 % de satisfacción global en 2025, según la Junta de Andalucía

Comienzan las obras de la plaza de Andalucía de Priego de Córdoba

Comienzan las obras de la plaza de Andalucía de Priego de Córdoba

Córdoba amanece con cielos encapotados: ¿vuelve la lluvia o es solo un 'susto'?

Córdoba amanece con cielos encapotados: ¿vuelve la lluvia o es solo un 'susto'?

Consulta el nivel de los embalses de Córdoba tras el impacto de las últimas borrascas

Tracking Pixel Contents