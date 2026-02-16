Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prevención crecidas GuadalquivirDemandas parcelacionesCarnaval de CórdobaRallye Sierra MorenaIncidencias vientoImibicGrazalema y SubbéticaRearme europeoBaños de PopeaCórdoba CF
instagramlinkedin

Desarrollo

Un proyecto solidario de Montilla dinamizará la economía rural en Bolivia

La iniciativa cuenta con el apoyo del Iprodeco y con la financiación de la Diputación

La Fundación Social Universal de Montilla propiciará la alimentación saludable en Bolivia.

La Fundación Social Universal de Montilla propiciará la alimentación saludable en Bolivia. / CÓRDOBA

Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

El municipio boliviano de Tomina ejecuta un proyecto de desarrollo económico impulsado por la Fundación Social Universal (FSU) que busca fortalecer los emprendimientos rurales y mejorar las condiciones de comercialización del tejido productivo local, tomando como referencia la experiencia del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco), con financiación de la Diputación.

La iniciativa, que se desarrolla en el departamento de Chuquisaca, pretende dar respuesta a un problema estructural que condiciona la vida de cientos de familias campesinas, especialmente de mujeres que sostienen los hogares en un contexto de ingresos limitados y alta vulnerabilidad social.

El proyecto nace de los aprendizajes obtenidos durante una pasantía técnica realizada en Iprodeco el pasado mes de octubre por el coordinador de proyectos de Proagro, Gonzalo Rivera. Durante tres semanas en Córdoba, el ingeniero agrónomo boliviano conoció experiencias consolidadas vinculadas a la gestión del desarrollo económico territorial, el fortalecimiento de asociaciones productivas, la promoción del emprendimiento, el marketing territorial y la organización de ferias.

Noticias relacionadas

En ese sentido, Juan Manuel Márquez, coordinador de la FSU, señala que el proyecto pretende «fortalecer emprendimientos rurales y mejorar las condiciones de comercialización del tejido productivo local», una meta que se plantea como clave para revertir las dificultades de acceso a los mercados que afectan a la economía familiar de la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
  2. Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
  3. De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
  4. Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
  5. La subdelegada del Gobierno en Palma del Río: 'Todo lo que caiga hoy provocará una subida rápida del río
  6. Una madre, condenada a 9 años de cárcel por causar parálisis cerebral a su bebé en Córdoba
  7. El estado de las aldeas de la Subbética Cordobesa, a estudio para impulsar su desarrollo
  8. El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración

Un proyecto solidario de Montilla dinamizará la economía rural en Bolivia

Un proyecto solidario de Montilla dinamizará la economía rural en Bolivia

La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres

La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres

El Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba aplaza la reforma prevista del Paseo de Andalucía

Bujalance presenta el cartel de la Semana Santa 2026 con la imagen del Gran Poder

Bujalance presenta el cartel de la Semana Santa 2026 con la imagen del Gran Poder

Una imagen de Carlos V. Bernal será el cartel de la Semana Santa de Baena 2026

Cabra vive un intenso fin de semana de Carnaval

Cabra vive un intenso fin de semana de Carnaval

Un desayuno molinero con ‘Montilla Virgen Extra’ busca difundir y respaldar al sector oleícola

Un desayuno molinero con ‘Montilla Virgen Extra’ busca difundir y respaldar al sector oleícola

'David Camorrano' y 'Lala Chupachups': Palma del Río inaugura el carnaval con una parodia de 'La Revuelta'

Tracking Pixel Contents