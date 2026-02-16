Un proyecto solidario de Montilla dinamizará la economía rural en Bolivia

El municipio boliviano de Tomina ejecuta un proyecto de desarrollo económico impulsado por la Fundación Social Universal (FSU) que busca fortalecer los emprendimientos rurales y mejorar las condiciones de comercialización del tejido productivo local, tomando como referencia la experiencia del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco), con financiación de la Diputación.

La iniciativa, que se desarrolla en el departamento de Chuquisaca, pretende dar respuesta a un problema estructural que condiciona la vida de cientos de familias campesinas, especialmente de mujeres que sostienen los hogares en un contexto de ingresos limitados y alta vulnerabilidad social.

El proyecto nace de los aprendizajes obtenidos durante una pasantía técnica realizada en Iprodeco el pasado mes de octubre por el coordinador de proyectos de Proagro, Gonzalo Rivera. Durante tres semanas en Córdoba, el ingeniero agrónomo boliviano conoció experiencias consolidadas vinculadas a la gestión del desarrollo económico territorial, el fortalecimiento de asociaciones productivas, la promoción del emprendimiento, el marketing territorial y la organización de ferias.

Noticias relacionadas

En ese sentido, Juan Manuel Márquez, coordinador de la FSU, señala que el proyecto pretende «fortalecer emprendimientos rurales y mejorar las condiciones de comercialización del tejido productivo local», una meta que se plantea como clave para revertir las dificultades de acceso a los mercados que afectan a la economía familiar de la zona.