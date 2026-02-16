El proyecto inicial de excavación y restauración del yacimiento de Morana, en Lucena, se acometerá en 2027

Lucena registrará en esta semana, para su concurrencia en el programa estatal del 2% Cultural, el proyecto de restauración de las estructuras arqueológicas emergentes en las Laderas de Morana. La ejecución de los diferentes trabajos científicos engarzaría con la anualidad 2027, puesto que, como mínimo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, impulsor de esta convocatoria, resolverá las peticiones en un plazo de seis meses.

El Pleno ha aprobado este lunes la consignación económica en una sesión extraordinaria. El acuerdo unánime ha elevado del 25% -mínimo exigido en las bases- al 30% la aportación municipal y el incremento del desembolso comprometido por la entidad solicitante incrementa la puntuación en la baremación final. En consecuencia, de un presupuesto global de 594.881 euros, el Consistorio confía en obtener una subvención de 416.417 euros y extraería una partida de 178.464 euros de los fondos propios. El Ayuntamiento prevé ejecutar este crédito con los próximos presupuestos de 2027.

La concejala de Patrimonio, Charo Valverde, razonaba que este programa, actualmente, "es una de las pocas posibilidades que tenemos" desde las administraciones locales "de poder desarrollar actuaciones de recuperación de patrimonio arqueológico y arquitectónico".

Un sistema hidráulico extenso

Las fases de la futura intervención, en un recinto arqueológico cuya ocupación inicial se remonta al siglo VIII a.C., consistirán en la documentación y excavación científica; consolidación y restauración, y la reconstrucción parcial de los elementos recuperados.

Los trabajos priorizan los restos arqueológicos visibles, tales como las ocho cisternas distribuidas por una superficie ubicada entre Lucena y la aldea de Jauja, que configuran un sistema hidráulico de amplia extensión.

Acceso al yacimiento de Morana en Lucena. / CÓRDOBA

La actuación planteada por el arqueólogo municipal, Daniel Botella, distingue seis puntos estratégicos: dos estructuras de almacenamiento hidráulico; un torreón visible, de planta rectangular, correspondiente al período iberorromano; tramos de muralla de hasta 20 metros, datados en la Edad del Hierro, y un complejo subterráneo, integrado por pasillos y cámaras laterales y ciclópeas, con dromos de acceso.

La transición histórica en este yacimiento, declarado Bien de Interés Cultural en el año 2000, partía de un ciclo iberoturdetano, entre los siglos V y III, a.C., y los siguientes asentamientos romanos, con una documentación de materiales hasta el siglo II de nuestra era.

El Ayuntamiento ha finalizado ya el pago del suelo

La zona arqueológica de Morana engloba 7,23 hectáreas, junto a una necrópolis sin protección específica y perimetrada en 0,92 hectáreas. El Ayuntamiento acaba de completar los tres pagos acordados con la propiedad en 2024, con un importe total de 251.860 euros. Este último viernes, satisfecho el tercer abono, y una vez culminada la entrada en vigor de los presupuestos municipales, ambas partes suscribieron la formalización de la escritura pública y solo permanece pendiente la inscripción registral.

Finalmente, la concejala popular ha significado la "fuerte tradición íbera" de Morana, con una superficie total de 85.815 metros cuadrados. En una actuación preventiva e inicial, el Ayuntamiento acometió el vallado de la delimitación de Morana, utilizando informes de la sección municipal del Catastro.