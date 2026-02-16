La mina Oropesa de Fuente Obejuna integrará un horno de fundición de estaño en Cáceres

La mina de estaño Oropesa, en el término municipal de Fuente Obejuna, contará con un horno para fundir el mineral bruto y elaborar lingotes. La fundición se ubica en Robledollano, en la vecina provincia de Cáceres, a 220 kilómetros de la ubicación futura de la explotación.

El proyecto está promovido por la empresa Minas de Estaño, propiedad a su vez de una compañía australiana, Elementos Ltd. Tanto la web de la empresa como distintos medios especializados en el sector de la minería han avanzado la opción de compra del 50% de Iberian Smelting, la compañía propietaria de este horno para fundir metal.

Ventajas

Las ventajas de tener una fundición son múltiples, ya que evita tener que construir un horno junto a la propia mina o trasladar el mineral en bruto hacia otras localizaciones. Algunos medios han indicado que la operación conlleva además la aplicación de mejoras en la fábrica, que correrán a cargo de Elementos Ltd.

No obstante, el proyecto está pendiente de las autorizaciones de la Junta desde hace años. A pesar de que el plan para construir esta mina entró en la aceleradora de proyectos de la Junta en el año 2022 (el proyecto en sí arrancó en 2019), desde entonces no se han producido avances. El año pasado, Minas de Estaño presentó un proyecto nuevo para cumplir con los requisitos exigidos por la Administración autonómica.

La inversión inicial prevista alcanza los 84 millones de euros y el plazo de extracción ronda los 13 años, a los que se deben añadir los cuatro destinados al proyecto de restauración paisajística y ambiental previsto en el proyecto Oropesa. La previsión de generación de empleo ronda los 200 puestos de trabajo directos durante la fase de explotación del proyecto minero, aunque durante los 18 meses de duración de la fase de construcción y de puesta en marcha de la mina habrá picos de contratación de hasta 600 personas, todo ello dando prioridad a residentes en la zona y a empresas del entorno. Incluso los puestos de trabajo más cualificados, como la dirección técnica, podrían salir de la zona siempre y cuando se encuentren allí los perfiles necesarios.

Una mina «estratégica»

Según la información disponible de Elementos Ltd., el proyecto Oropesa se encuentra «estratégicamente ubicado dentro de la Unión Europea». Cuenta con uno de los únicos yacimientos de estaño a cielo abierto sin explotar del mundo, con fácil acceso a la infraestructura de primer nivel de España y Europa. El proyecto se encuentra en una fase avanzada de desarrollo, con un Estudio Definitivo de Viabilidad (EDV) y una Declaración Inicial de Reservas Minerales recientemente finalizados.

La empresa ha tomado medidas estratégicas para integrarse verticalmente y desarrollar no solo la única mina de estaño de Europa, sino también una cadena de suministro de lingotes de estaño metálicos de mina a metal.