La Junta de Andalucía pone en marcha un estudio sobre la Autovía del Olivar entre Cabra y el enlace con la N-432 para abordar mejoras

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha un estudio exhaustivo de la Autovía del Olivar, la A-318, en el tramo comprendido entre Cabra y el enlace con la N-432, con el objetivo de analizar posibles mejoras desde criterios técnicos. Entre las medidas que se están valorando figuran el refuerzo de la señalización vertical y horizontal, la posible reducción de velocidad en determinados tramos y la detección de puntos conflictivos dentro de un contrato de ámbito autonómico.

Así lo ha avanzado la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Granados, tras una reunión con el alcalde egabrense, Fernando Priego, en la que han abordado las afecciones provocadas por el reciente temporal en las carreteras autonómicas, las inversiones ejecutadas en el municipio y la situación actual del proyecto de la variante de Cabra de la Autovía del Olivar (A-318). Granados ha informado también de la reunión que tiene previsto mantener "en próximas fechas" con la Dirección General de Tráfico para analizar conjuntamente la situación de esta vía.

Los mayores daños, en la Subbética

Ambas administraciones han evaluado también los daños ocasionados por el tren de borrascas en distintas carreteras en el sur de la provincia, especialmente en el término municipal de Cabra. La delegada informó de que la Junta de Andalucía ha activado un plan de actuaciones de emergencia en carreteras autonómicas que supera los 21 millones de euros en el conjunto de la provincia, de los que más de 16 millones se destinan al sur cordobés, donde se han registrado los mayores daños.

Según los datos facilitados, un total de 26 carreteras se han visto afectadas en la provincia, permaneciendo actualmente cinco con corte total, tras haberse reabierto una de ellas en Jauja gracias a la rápida actuación de los equipos técnicos. Entre las vías con incidencias se encuentran la A-318 entre Cabra y Doña Mencía, la A-339 hacia Priego y la carretera de Huertas Bajas. Las actuaciones de emergencia han respondido a deslizamientos, erosiones, daños en taludes e incluso hundimientos de calzada, para lo que se ha reestructurado el presupuesto autonómico con el fin de priorizar la recuperación "lo más inmediata posible" de la normalidad.

Fernando Priego y Carmen Granados, durante la rueda de prensa en el ayuntamiento de Cabra. / J. Moreno

La variante de Cabra en la Autovía del Olivar

Otro de los asuntos centrales fue la situación del proyecto de la variante de Cabra de la Autovía del Olivar. El alcalde recordó que el Gobierno andaluz ha retomado una iniciativa que se encontraba paralizada, teniendo que reiniciar todos los trámites administrativos, incluidos los estudios geotécnicos y la evaluación ambiental. En este sentido, destacó que, tal y como anunció recientemente la consejera de Fomento, Rocío Díaz, en sede parlamentaria, el proyecto estará aprobado a lo largo de 2026.

"La casa hay que construirla desde los cimientos y el cimiento para una infraestructura de esta envergadura es el proyecto", señaló Priego. La inversión estimada para la variante asciende a 76 millones de euros. Granados confirmó que el trámite ambiental ya cuenta con informe favorable y que actualmente se trabaja en la actualización del proyecto, con el objetivo de disponer del mismo antes de que finalice el año y poder avanzar posteriormente hacia la ejecución de las obras.

En cuanto al balance de inversiones, la delegada subrayó que desde 2019 la Consejería de Fomento ha invertido más de 7 millones de euros en el término municipal de Cabra. De esa cantidad, alrededor de un millón se ha destinado a políticas de vivienda, incluyendo ayudas al alquiler joven, subvenciones a personas en situación de vulnerabilidad y actuaciones de mejora en accesibilidad y eficiencia energética, así como la promoción de seis viviendas en régimen de alquiler asequible impulsada por el Ayuntamiento.

Refuerzo del firme hasta Doña Mencía

El resto, cerca de 6 millones de euros, se ha destinado a actuaciones de mejora y conservación de carreteras autonómicas. Entre ellas, destacó el refuerzo integral del firme ejecutado en 2025 en la A-318 entre Cabra y Doña Mencía, con una inversión cercana a los 2 millones de euros, además de diversas intervenciones en la carretera de Huertas Bajas y en la A-339, incluyendo mejoras en el drenaje transversal que han reducido problemas de anegaciones y arrastres de barro.

Finalmente, Granados anunció que dentro del Plan Provincial de Refuerzo de Firmes, dotado con más de 17,5 millones de euros, se contemplan nuevas actuaciones en los tramos pendientes de las carreteras hacia Priego y Huertas Bajas.