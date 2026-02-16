El IES Antonio María Calero de Pozoblanco lidera un proyecto de innovación con empresas del sector biotecnológico

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional impulsa en este curso escolar la innovación educativa en FP con una inversión de casi un millón de euros para proyectos colaborativos entre centros docentes públicos andaluces y empresas, con el fin de abordar retos reales del mercado laboral.

Uno de esos proyectos es promovido por el IES Antonio María Calero de Pozoblanco, centro que han visitado en la jornada del este lunes Florentino Santos, secretario general de Formación Profesional, y Diego Copé, delegado territorial. Bajo el título Bioeduca: Innovación y transferencia de conocimiento en el sector biotecnológico andaluz, el proyecto integra elementos tecnológicos de vanguardia y una estructura organizativa colaborativa que ha conectado con éxito a centros de FP con empresas punteras del sector biotecnológico andaluz.

En el desarrollo del proyecto han participado activamente 131 estudiantes de los ciclos de grado superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y Anatomía Patológica y Citodiagnóstico pertenecientes a los institutos Antonio María Calero de Pozoblanco, La Fuensanta de Córdoba y Juan de Aréjula de Lucena.

Durante el proyecto, el alumnado trabaja con técnicas actualizadas como la extracción y purificación de ácidos nucleicos, clonación génica o análisis de proteínas. Estas prácticas se realizan tanto en las instalaciones de las empresas colaboradoras como en los laboratorios de los centros educativos, utilizando equipamiento especializado.

Competencias técnicas

Uno de los pilares fundamentales de Bioeduca ha sido potenciar la adquisición de competencias técnicas actualizadas que estén alineadas con las demandas reales del mercado laboral biotecnológico. Además, la utilización de kits educativos de bajo coste, diseñados conjuntamente por las empresas y el profesorado, "ha fomentado en el alumnado el rigor técnico, la autonomía y el cumplimiento estricto de los protocolos normalizados de trabajo que encontrarán en su futuro laboral", indica la Junta en un comunicado.

El proyecto no se limita al aprendizaje técnico. También impulsa habilidades transversales decisivas para la empleabilidad, como el trabajo en equipo, la comunicación científica o la capacidad de adaptación a entornos tecnológicos cambiantes.

A nivel general, la Junta financia 17 proyectos de innovación en este curso: 11 están enfocados en la digitalización aplicada, con la implementación de herramientas digitales que modernicen las metodologías docentes y adapten la FP a los cambios tecnológicos y demandas del mercado laboral. Los seis proyectos restantes forman parte de la línea de actuación destinada a introducir técnicas innovadoras a través del intercambio directo de conocimientos entre los centros educativos y el tejido productivo. En ellos colaboran 63 empresas o entidades, 55 de ellas andaluzas.

Centros en la provincia de Córdoba

En la provincia de Córdoba, once centros han participado en proyectos colaborativos de innovación. Además del IES Antonio María Calero, otros dos centros coordinan en 2025-26 proyectos de este tipo. Son el IES Zoco, con un trabajo orientado a reforzar la formación profesional en el sector automotriz, y el IES Galileo Galilei, con el proyecto Red de sistemas IoT en invernaderos como recurso de aprendizaje y formación en gestión hídrica y cambio climático.

En palabras de Santos, "por primera vez se ponen en marcha estos proyectos colaborativos, que suponen un cambio significativo en el paradigma de trabajo de la FP, al fomentar una estrecha colaboración entre centros educativos de distintas provincias y el sector empresarial".

Igualmente, el secretario general de FP ha destacado que está abierto el periodo de solicitud para poner en marcha nuevos proyectos de innovación en FP, convocatoria que duplica el presupuesto para estos proyectos, ya que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional destinará 2,2 millones de euros a proyectos colaborativos de innovación entre centros públicos andaluces de Formación Profesional y empresas del entorno productivo.

La presentación de solicitudes deberá realizarse de forma telemática a través del Sistema de Información Séneca hasta el 24 de febrero.

La financiación de estos proyectos se realiza con cargo a los fondos aportados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y cofinanciados por la Unión Europea en el marco del programa Fondo Social Europeo Plus de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Efeso).