El Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco alcanza un 95,14 % de satisfacción global en 2025, según la Junta de Andalucía

El Hospital Valle de los Pedroches, perteneciente al Área Sanitaria Norte de Córdoba del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha registrado un 95,14% de satisfacción global en la encuesta correspondiente al año 2025, según los datos presentados por el centro y difundidos este lunes por la Junta de Andalucía. El estudio se ha realizado sobre 1.169 pacientes hospitalizados, "una muestra estadísticamente significativa que avala la solidez de los resultados", destaca la Administración autonómica.

Atención profesional y trato humano

Los resultados evidencian que el 97,33% de los pacientes se sintieron tratados con respeto y percibieron un trato humano por parte de los profesionales. Además, la valoración media de los distintos colectivos supera los 4,5 puntos sobre 5 en todos los casos.

Los médicos y el personal de enfermería obtienen una puntuación media de 4,74 puntos, seguidos de los celadores, con 4,66 puntos, y el personal administrativo, con 4,59 puntos. Estas cifras reflejan la percepción positiva de los usuarios respecto a la profesionalidad, competencia técnica y calidad humana del conjunto de trabajadores del centro.

Información y confidencialidad

En materia de información clínica, el 94,74% de los pacientes manifestó haber recibido explicaciones claras sobre la evolución de su enfermedad, mientras que el 95,21% confirmó haber sido informado previamente de las pruebas diagnósticas realizadas.

Asimismo, el 95,21% valoró positivamente la intimidad y confidencialidad durante su estancia, evidenciando el respeto del hospital hacia los derechos fundamentales de los pacientes.

Un dato relevante es que el 78,13% de los usuarios conocía el nombre de su médico y enfermera de referencia, elemento clave para fortalecer la relación terapéutica y la humanización de la asistencia.

Compromiso con la mejora continua

La directora gerente del Área Sanitaria Norte de Córdoba, Carmen de la Cámara, ha destacado que estos resultados "son el reflejo del esfuerzo diario de todos los profesionales del Hospital Valle de los Pedroches, que trabajan con un firme compromiso hacia la excelencia asistencial y la humanización de la atención".

El estudio también identifica áreas de mejora relacionadas con el confort hospitalario. La conectividad wifi obtiene una valoración media de 3,53 puntos sobre 5, siendo el aspecto más señalado para su optimización. El descanso y el sueño alcanzan los 4,40 puntos, mientras que el control del ruido obtiene 4,29 puntos, presentando margen de mejora.

De la Cámara ha subrayado que los resultados refuerzan la apuesta del centro por situar al paciente en el centro de todas sus actuaciones y por seguir avanzando en la mejora continua de la calidad asistencial.