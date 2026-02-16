Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luis PlanasMercosurAlta velocidadAvantToldos en la FeriaDiputaciónCentro cívico NoroesteLimpiezaHuelga de médicosCCF
instagramlinkedin

Comienzan los trabajos

Endesa instala en Lucena una nueva línea de baja tensión en el sector sureste de la ciudad

Vecinos han presentado quejas formales contra la compañía por los continuos cortes de suministro, que han afectado a domicilios y comercios causando molestias y daños en electrodomésticos

Trabajos que ha iniciado Endesa en lucena para instalar una nueva línea de baja tensión.

Trabajos que ha iniciado Endesa en lucena para instalar una nueva línea de baja tensión. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

La instalación de una nueva línea de baja tensión desde la calle Zagrilla de Lucena es la solución diseñada por la compañía eléctrica Endesa frente a los apagones concentrados en la zona sureste de la ciudad desde hace semanas y que en algunas jornadas se extendía durante varias horas.

La filial de redes E-Distribución inició el pasado lunes esta actuación, en una vía adyacente a la calle Plaza del Mercado.

Fuentes de la operadora eléctrica han detallado que la intervención precisa de un coste de 20.000 euros y comprende un plazo de ejecución de un mes y medio. El proyecto técnico contempla un tendido de 200 metros de cableado, con la finalidad de incrementar la capacidad eléctrica de este sector y ofrecer una garantía de estabilidad plena al abastecimiento.

Continuos cortes del suministro eléctrico

Esta canalización eléctrica se ramifica a las calles, junto a Zagrilla, Almazán, Álamos, Feria, Granada y Plaza el Mercado. Los cortes en el suministro, no obstante, también han comprometido a las vías Ballesteros y Trasmatadero.

Endesa ejecuta los trabajos para una nueva línea de baja tensión para evitar los apagones en la zona noeste de Lucena

Endesa ejecuta los trabajos de la nueva línea de baja tensión en Lucena. / M. González

La suspensión recurrente del suministro ha afectado tanto a domicilios como a comercios, con las consiguientes molestias y perjuicios. En un principio, los vecinos atribuían estas incidencias a un transformador situado en la calle Almazán y alertaban sobre los daños en electrodomésticos y los negativos efectos en servicios básicos, aparte de mencionar la incertidumbre generada en la seguridad ciudadana. Algunos de estos residentes en estas calles han presentado formalmente sus quejas, acompañadas de firmas, contra el mal servicio que achacan a Endesa, en la Oficina del Consumidor.

Renovación de la línea en la N-331

Sobre otro de los proyectos gestados por Endesa en el término municipal de Lucena, relativo a la renovación completa de la línea de media tensión en la carretera N-331 con un presupuesto de 130.000 euros, el alcalde, Aurelio Fernández, ha confirmado que "hasta el pasado 30 de enero no entró la documentación" requerida por el Consistorio tras el registro inicial del expediente.

Noticias relacionadas y más

El primer edil lucentino defiende que, desde la administración local, "los pasos se habían dado". A partir de ahora, técnicos municipales han de aportar su beneplácito y el último trámite correspondería a la validación de la calificación ambiental. "Lo hemos agilizado para que se tenga prioridad porque es urgente", abundaba el alcalde, quien apostillaba que "va a ser algo inminente" en un tramo donde concurren numerosas propiedades industriales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
  2. Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
  3. De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
  4. Reparan de urgencia una tubería rota que transporta agua de Iznájar al bajo Guadalquivir
  5. Una madre, condenada a 9 años de cárcel por causar parálisis cerebral a su bebé en Córdoba
  6. ADIF espera tener este año el plan para adecuar la vía del tren entre Palma y Villa del Río
  7. El Palacio de Ducal de Fernán Núñez registra más de dos mil visitas tras su restauración
  8. La UME utiliza tecnología lucentina para producir agua potable en pueblos aislados de Andalucía por el temporal

Ya se conocen los soles de la Guía Repsol 2026: así ha quedado Córdoba

Ya se conocen los soles de la Guía Repsol 2026: así ha quedado Córdoba

El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba

El temporal dejará 15 millones de kilos de aceituna sin recoger en los municipios de la DOP Priego de Córdoba

Endesa instala en Lucena una nueva línea de baja tensión en el sector sureste de la ciudad

Endesa instala en Lucena una nueva línea de baja tensión en el sector sureste de la ciudad

Comienzan las obras de la plaza de Andalucía de Priego de Córdoba

Comienzan las obras de la plaza de Andalucía de Priego de Córdoba

El IES Antonio María Calero de Pozoblanco lidera un proyecto de innovación con empresas del sector biotecnológico

El IES Antonio María Calero de Pozoblanco lidera un proyecto de innovación con empresas del sector biotecnológico

El Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco alcanza un 95,14 % de satisfacción global en 2025, según la Junta de Andalucía

El Hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco alcanza un 95,14 % de satisfacción global en 2025, según la Junta de Andalucía

Obama aviva el debate extraterrestre: el singular historial de supuestos avistamientos de ovnis en Córdoba

Obama aviva el debate extraterrestre: el singular historial de supuestos avistamientos de ovnis en Córdoba

Las lagunas y humedales de Córdoba alcanzan niveles de inundación inéditos en los últimos años

Las lagunas y humedales de Córdoba alcanzan niveles de inundación inéditos en los últimos años
Tracking Pixel Contents