Endesa instala en Lucena una nueva línea de baja tensión en el sector sureste de la ciudad

La instalación de una nueva línea de baja tensión desde la calle Zagrilla de Lucena es la solución diseñada por la compañía eléctrica Endesa frente a los apagones concentrados en la zona sureste de la ciudad desde hace semanas y que en algunas jornadas se extendía durante varias horas.

La filial de redes E-Distribución inició el pasado lunes esta actuación, en una vía adyacente a la calle Plaza del Mercado.

Fuentes de la operadora eléctrica han detallado que la intervención precisa de un coste de 20.000 euros y comprende un plazo de ejecución de un mes y medio. El proyecto técnico contempla un tendido de 200 metros de cableado, con la finalidad de incrementar la capacidad eléctrica de este sector y ofrecer una garantía de estabilidad plena al abastecimiento.

Continuos cortes del suministro eléctrico

Esta canalización eléctrica se ramifica a las calles, junto a Zagrilla, Almazán, Álamos, Feria, Granada y Plaza el Mercado. Los cortes en el suministro, no obstante, también han comprometido a las vías Ballesteros y Trasmatadero.

Endesa ejecuta los trabajos de la nueva línea de baja tensión en Lucena. / M. González

La suspensión recurrente del suministro ha afectado tanto a domicilios como a comercios, con las consiguientes molestias y perjuicios. En un principio, los vecinos atribuían estas incidencias a un transformador situado en la calle Almazán y alertaban sobre los daños en electrodomésticos y los negativos efectos en servicios básicos, aparte de mencionar la incertidumbre generada en la seguridad ciudadana. Algunos de estos residentes en estas calles han presentado formalmente sus quejas, acompañadas de firmas, contra el mal servicio que achacan a Endesa, en la Oficina del Consumidor.

Renovación de la línea en la N-331

Sobre otro de los proyectos gestados por Endesa en el término municipal de Lucena, relativo a la renovación completa de la línea de media tensión en la carretera N-331 con un presupuesto de 130.000 euros, el alcalde, Aurelio Fernández, ha confirmado que "hasta el pasado 30 de enero no entró la documentación" requerida por el Consistorio tras el registro inicial del expediente.

El primer edil lucentino defiende que, desde la administración local, "los pasos se habían dado". A partir de ahora, técnicos municipales han de aportar su beneplácito y el último trámite correspondería a la validación de la calificación ambiental. "Lo hemos agilizado para que se tenga prioridad porque es urgente", abundaba el alcalde, quien apostillaba que "va a ser algo inminente" en un tramo donde concurren numerosas propiedades industriales.