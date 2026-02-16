La Diputación de Córdoba aprueba un plan urgente dotado con 1,1 millones de euros para reparar los daños del temporal en la provincia

La Diputación de Córdoba ha aprobado una modificación de crédito del ejercicio 2026 que permitirá destinar 1.100.000 euros a la puesta en marcha de un plan urgente de reparación de daños ocasionados por el temporal en la provincia, "una medida que nos permitirá poner a disposición de los ayuntamientos esta cuantía de manera inmediata".

Así lo ha afirmado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, en la rueda de prensa en la que ha informado de esta decisión de la junta de gobierno. En su comparecencia ha estado acompañado por del delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, Andrés Lorite, y el presidente del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Antonio Martín.

Entre los municipios que podrán acogerse a estas ayudas se encuentran Puente Genil, por el talud que afecta a ocho viviendas y cuyos vecinos están desalojados; Iznájar, afectado también por un talud; Castro del Río, a consecuencia de daños en un muro en el barrio de La Villa; Luque o Benamejí, donde se ha reabierto la Grieta.

Salvador Fuentes y Sergio Velasdco observan el derrumbe en el Cerro de los Poetas de Puente Genil. / V. Requena

También están afectados Espejo, donde hay un muro que se desmorona; Valenzuela, Doña Mencía o Villaharta, todos ellos "con escenarios bastante urgentes en sus términos municipales como hemos podido comprobar", ha indicado Fuentes.

Ayudas para actuaciones de extrema necesidad

Para el presidente de la Diputación, "se trata de poner sobre la mesa 1.100.000 euros para hacer frente a actuaciones urgentes y de extrema necesidad en municipios afectados por las lluvias, cuyas incidencias afecten directamente a sus ciudadanos y ciudadanas. En definitiva, que los ayuntamientos dispongan de recursos para hacer frente a las infraestructuras dañadas por la situación meteorológica".

"Esta modificación de crédito se ampara en el artículo 37 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, al tener que realizar gastos que no se pueden demorar a ejercicios posteriores y que no están previstos en el presupuesto", ha apostillado Fuentes.

Grietas en la ladera de Benamejí, que se han vuelto a abrir con el temporal. / CÓRDOBA

Con esta dotación, ha continuado el presidente de la institución provincial, se quiere "dar respuesta a la situación sobrevenida en los pueblos declarados como zona de emergencia por parte del Consejo de Ministros como consecuencia del tren de borrascas que ha afectado a nuestro territorio".

Fuentes ha hecho hincapié en que "lo sobrevenido de la situación permite la aplicación del artículo 177.6 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el RDL 2/2004 de 5 de marzo, lo que supone la inmediata puesta a disposición de los recursos para los ayuntamientos, que podrán acceder a las ayudas antes de que acabe el mes de febrero".

También se intervendrá en la red de caminos

El máximo responsable de la institución provincial ha señalado, además, que "en nuestros cálculos entra también el poder asistir a caminos estratégicos y que se encuentran gravemente dañados, de manera muy especial en la zona norte, con problemas de acceso a fincas ganaderas; en la zona de la ribera del río y en la zona de Priego, Iznájar y Rute, en la Subbética".

Fuentes ha concluido poniendo el acento en que "esta cantidad de 1.100.000 euros vendrá a paliar situaciones de extrema gravedad que afectan de manera directa a familias, siendo esencial que los recursos lleguen de manera inmediata y eficiente".